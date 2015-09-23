آیین پرفیض دعای عرفه در مرز خسروی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه با حضور زائرانی از سراسر کشور مراسم پرفیض دعای عرفه در مرز خسروی استان کرمانشاه واقع در نقطه صفر مرزی برگزار شد.

اقشار مختلف مردم و کاروان های راهیان نور از مناطق مختلف کشور خود را به مرز خسروی رسانده بودند تا در آیین معنوی و پرشور دعای عرفه حضور داشته باشند.

سال گذشته حدود ۱۰ هزار نفر در این مراسم حضور داشتند و مراسم امسال نیز با حضور گسترده دوستداران اهل بیت (ع) باشکوه خاصی برگزار شد.

مراسم پرفیض دعای عرفه هر ساله در مرز خسروی به عنوان نزدیکترین نقطه کشور به عراق برگزار می شود.