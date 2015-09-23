قانون معافیت مالیاتی کتاب فروشان و ناشران تصویب شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه کتاب لرستان با بیان اینکه میزان مطالعه و ارزش کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصه های جامعه توسعه یافته است اظهار داشت: جامعه ای که به نویسندگان، دانشمندان و اصحاب فرهنگ خود بها بدهد یک جامعه رشد یافته است.

وی با یادآوری اینکه ایران هم از نظر دینی و هم از نظر ملی دارای تمدن بوده است افزود: ما هم به عنوان یک مسلمان پیشینه تاریخی و تمدنی داریم و هم به عنوان یک ایرانی دارای پیشینه تاریخی هستیم.

میزان مطالعه در ایران با فرهنگ غنی آن تناسب ندارد

مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه سطح مطالعه جامعه ای که از دو منظر دینی و ملی دارای تمدن است باید بالا باشد بیان داشت: متاسفانه طبق تحقیقات به عمل آمده میزان مطالعه در ایران با فرهنگ غنی این کشور تناسب ندارد.

احمدی با بیان اینکه فرهنگ اسلامی و ایرانی ما وضعیت مطالعه اش باید بهتر از شرایط موجود باشد اضافه کرد: علل کاهش مطالعه کتاب در کشور آسیب شناسی شده و سه عامل برای آن کشف شده است.

وی وجود فضاهای مجازی را یکی از علل کاهش مطالعه کتاب در کشور خواند و عنوان کرد: وجود فضاهای مجازی علی رغم محاسناتی که دارد گرایش به مطالعه از طریق کتاب را کم کرده است لذا اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود رابطه افراد با کتاب در جامعه کم می شود و این یک خطر بزرگ است.

احمدی افزود: هر چقدر فضاهای مجازی حسن داشته باشند نمی توانند جای روش سنتی مطالعه را بگیرند لذا باید حرمت جایگاه مطالعه رعایت شود.

در کشور با آشفتگی فرهنگی مواجه هستیم

مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عدم وجود الگوهایی درست در زیست فرهنگی افراد را دیگر علت کاهش مطالعه در کشور دانست و گفت: ما در زیست طبیعی خود دارای الگوهایی هستیم ولی در زیست فرهنگی خود الگویی نداریم لذا با آشفتگی فرهنگی مواجهیم و نمی توانیم رابطه منطقی با تمدن گذشته خود برقرار کنیم.

احمدی اضافه کرد: بر اساس الگوهای زیست فرهنگی می توان میزان مطالعه و فرهنگ کتاب و کتابت را در جامعه بالا ببریم.

وی به راهکارهایی برای بالا بردن فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: خانواده می تواند باعث نهادینه شدن فرهنگ کتاب خوانی در جامعه شود زیرا اگر پدر و مادر با کتاب مانوس باشند فرزندان آن ها نیز با این مقوله آشنا شده و به کتاب اهمیت می دهند.

قانون معافیت مالیاتی کتاب فروشان و ناشرین تصویب شد

مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد با اشاره به اینکه در قرآن ۳۲۲ بار کلمه کتاب در ۳۷ صیغه مختلف به کار گرفته شده است عنوان کرد: اهمیت خانواده ها به موضوع کتاب باعث شکل گیری نسلی دوستدار مطالعه خواهد شد.

احمدی حمایت از ناشرین و نویسندگان را باعث ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه دانست و افزود: اگر ناشرین و نویسندگان حمایت شوند کتاب و جایگاه آن ارزش پیدا کرده و تولیدات کتاب در کشور بالا خواهد رفت.

وی به حمایت دولت تدبیر و امید از ناشران و نویسندگان و انجام فعالیت هایی در حوزه ارتقاء فرهنگ مطالعه اشاره کرد و گفت: بعد از ۱۳ سال قانون معافیت مالیاتی کتاب فروشان و ناشرین با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد.

تشکیل شورای نظارت بر کتاب

مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد افزود: یکی دیگر از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شفاف سازی در مشکلات حوزه کتاب بود به گونه ای که تا کنون نمی دانستیم هیئت نظارت بر کتاب چگونه باید عمل کند.

احمدی ادامه داد: اکنون شورای نظارت بر کتاب شکل قانونی به خود گرفته است و مطابق این قانون سلایق و گرایشات مختلف در این امر دخالت نمی کنند و آنچه نظارت می شود بر اساس شاخص های منطقی و قانونی است.

وی به اعتماد دولت به بخش خصوصی و صنوف در حوزه نشر کتاب و برگزاری نمایشگاه های کتاب اشاره کرد و بیان داشت: امسال برای اولین بار نمایشگاه کتاب تهران را صنوف مرتبط اداره کردند و دولت تنها نقش نظارتی داشت لذا این اعتماد دولت به بخش خصوصی و بخش های مرتبط با نشر کتاب امتیازاتی دارد.

برگزاری نمایشگاه های کتاب در استان ها به بخش خصوصی واگذار شود

مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد بر محول شدن برگزاری نمایشگاه های کتاب به بخش خصوصی در سایر استان های کشور تاکید کرد و افزود: اگر ناشرین و صنوف مرتبط با حوزه کتاب در استان ها آمادگی داشته باشند لازم است مدیریت در برگزاری نمایشگاه کتاب را به آن ها محول کرد.

احمدی با اکید بر اینکه اعتبارات حمایت از مولفین از تهران محوری باید خارج شود عنوان کرد: اکنون برای مولفین هر استان اعتباری تعریف شده است که باید در اختیار آن ها قرار داده شود تا کتاب ها از نویسندگان و ناشران خریداری شود.

وی این حرکت وزارت خانه را عاملی برای ایجاد انگیزه در بین ناشرین و تشویق آن ها برای تولید کتاب های بیشتر دانست.

تاکید بر ورود کتاب به سبد فرهنگی خانوار

مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد با بیان اینکه نمایشگاه کتاب در هر استان می تواند جریان سازی فرهنگی ایجاد کرده و افکار عمومی را به سوی تازه های نشر سوق دهد تاکید کرد: باید کتاب وارد سبد فرهنگی خانوار شود و مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری کتابخانه ها باید مانند خوردن، خوابیدن و سایر کارهای روزانه در زندگی مردم وجود داشته باشد.

احمدی بیان داشت: اگر در سبد فرهنگی جامعه ای کتاب وارد شود آن جامعه رشد یافته و مورد تهاجم فرهنگی قرار نخواهد گرفت و همچنین این خانواده خود در برابر حرکات دشمن مقابله خواهد کرد.