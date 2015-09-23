سن سکته مغزی در ایران ۱۰ سال کمتر از جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین پاکدامن ظهر چهارشنبه در حاشیه هشتمین کنگره کشوری و دومین کنگره بینالمللی سکته مغزی در ایران در جمع خبرنگاران، گفت: سن سکته مغزی بر اساس پژوهشهای انجامشده در کشور ۱۰ سال کمتر از استانداردهای جهانی بوده که علاوه بر عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی در آن تأثیرگذار است.
وی افزود: سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر در کشور به سکته مغزی دچار میشوند که حدود ۲۰ هزار نفر از این افراد جان خود را از دست میدهند.
رئیس انجمن علوم اعصاب ایران تأکید کرد: حدود ۱۵ درصد افرادی که دچار سکته میشوند، فوت میکنند و تقریباً ۸۵ درصد بقیه از مرگ نجات مییابند، اما ۷۰ درصد این افراد از کار محروم شده، ۲۰ درصد در فعالیتهای اولیه زندگی مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن و... دچار مشکل میشوند و ۳۰ درصد هم بدون کمک دیگران قادر به راه رفتن نخواهند بود.
پاکدامن ادامه داد: بیماری «میگرن» از دیگر موارد مربوط به اعصاب و مغز است که شیوع میگرن در زنان چهار برابر مردان است و رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سالگی را درگیر میکند و در کودکان نیز نادر نیست.
وی در خصوص بیماری «صرع» نیز گفت: متأسفانه به صرع کمتر از سایر بیماریها توجه میشود، شیوع روزافزون صرع موجب اهمیت ویژه آن شده که در حال حاضر ۷۰۰ هزار بیمار مبتلابه صرع در کشور داریم که نسبت به سایر بیماریها که معضل بزرگ جامعه متخصصان مغز و اعصاب است، شایعتر است .
رئیس انجمن علوم اعصاب ایران تأکید کرد: خوشبختانه امروز در کشور از مباحث علمی با هیچگونه مشکلی مواجه نیستیم و روزانه شاهد پیشرفتهای بزرگ در بخشهای مختلف درمانی هستیم.
پاکدامن تصریح کرد: اما آنچه باید امروز به آن توجه بیشتر شود اختصاص یک بخش کامل به بیماران مغزی است زیرا این افراد باید در شرایط کاملاً خاص درمان شوند.
هشتمین کنگره کشوری و دومین کنگره بینالمللی سکته مغزی در ایران به مدت سه روز ادامه دارد.
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