به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «خانه ام همین جاست» شبکه رادیویی جوان پنجشنبه دوم مهر ویژه برنامه ای را به مناسبت عید قربان پخش می کند.

این برنامه هر هفته به معرفی یک کتاب و تشریح یک عملیات دفاع مقدس می پردازد و فردا به معرفی کتاب «دیده بان» و تشریح عملیات مسلم بن عقیل اختصاص دارد.

این برنامه کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه جوان است که پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ به تهیه کنندگی فاطمه قنبری پخش می شود.

فریبرز لاچینی بعد از سال ها با رادیو فرهنگ مصاحبه می کند

فریبرز لاچینی آهنگساز بنام موسیقی ایرانی بعد از سال ها دوری از رسانه شنبه ۴ مهر به برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ می آید.

وی سابقه همکاری با محمد نوری را دارد و در زمینه‌ موسیقی فیلم نیز چهره‌ شناخته‌ شده‌ای است. برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ در بخشی که به گفتگو با موسیقیدانان ایرانی اختصاص دارد با فریبرز لاچینی گفتگو می کند.

نورا رادمهر گزارشگر این برنامه قرار است با لاچینی درباره زندگی، آثار و فعالیتش در زمینه آهنگسازی و موسیقی فیلم گفتگو کند.

برنامه «نیستان» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که به بررسی موسیقی ایرانی اختصاص دارد. این برنامه هر روز ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه کنندگی فاطمه حق وردی و اجرای فاطمه رکنی تقدیم دوستداران موسیقی می شود.