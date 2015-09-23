جهاد فرهنگی از مدارس آغاز شود/ دانش آموزان در صدر مبارزه با دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازگشایی مدارس قبل از ظهر چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در شهرستان مرند و در مدرسه نمونه دولتی کوثر با حضور حجت الاسلام علی نعمت زاده امام جمعه مرند، معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان مرند، معاون مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار و دیگر مسئولان شهرستانی و معلمان و دانش آموزان مرندی برگزار شد.
حجت الاسلام علی نعمت زاده در این مراسم خطاب به دانش آموزان و معلمان گفت: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور با سعی و تلاش شما عزیزان هست که صورت می گیرد.
امام جمعه مرند با بیان اینکه دشمن برنامه ریزی های بسیاری در جهت نفوذ به کشور داشته است، گفت: امروز دشمن بعد از شکست در هشت سال دفاع مقدس تهاجم خود را تغییر داده و با جنگ نرم درصدد نفوذ به کشور است.
وی افزود: شما دانش آموزان امروز درصدر مبارزه با دشمن هستید پس تلاش کنید تا در مقابل دشمن به سلاح علم و دانش مسلح شوید.
مشارکت ۴۷۷ میلیونی خیران مرندی در ساخت مدارس
معراج پیری، رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند نیز در این مراسم گفت: هم اکنون این شهرستان ۴۳ هزار دانش آموز داشته و سه هزار و ۲۰۰ معلم نیز در امر تعلیم و تربیت در این منطقه تلاش می کنند.
وی ادامه داد: شهرستان مرند دارای هزار و ۸۵۶ کلاس درسی در ۵۱۲ مدرسه است که مشارکت مردم در سال جدید برای تعمیرات و بازسازی مدارس بسیار مناسب می باشد.
پیری با بیان اینکه شهرستان مرند رتبه اول استان را جذب مشارکت های مردمی در امر مدرسه سازی داشته است، گفت: مبلغ این کمک بیش از ۴۷۷ میلیون تومان بوده است.
در پایان این مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی شهرستان مرند توسط فرزند شهید مدافع حرم محرم علیپور به صدا درآمد.
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