هوای تهران ناسالم شد

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز دی اکسید گوگرد و ازن نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: همچنین ایستگاه دانشگاه علم و صنعت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۲۸ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره‌ای از نقاط همراه با غبار صبحگاهی و در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات است. به این ترتیب انتظار می‌رود هوای پایتخت در شرایط نا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری های قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.