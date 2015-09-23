مشارکت خیران آذربایجان شرقی در ساخت مدارس تحسین برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی در مراسم بازگشایی دبیرستان دخترانه دکتر موحد که همزمان با آغاز تحصیلی جدید صبح روز چهارشنبه اول مهرماه جاری برگزارشد ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، هفته دفاع مقدس وعید سعید قربان، دانش آموزان را سرمایه های گرانسنگ این مرز و بوم دانست و افزود: شما سرمایه های گرانسنگ این مرز و بوم از نزدیک شاهدید که همه جامعه اعم ازخانواده ها، مسئولین، مدیران، سازمان ها و آموزش و پرورش چگونه با سخت کوشی و حساسیت تمهیدات لازم را فراهم نموده اند تا شما بدون دغدغه در مدارس و سرکلاس های درس حضور یابید.

وی در ادامه با بیان این که مهر در اذهان همه ما تداعی گر رویش علم، اخلاقیت و انسانیت است، اظهار داشت: اول مهر برای هر شهروندی در جامعه عیدی توام با حلاوت و طراوت خاصی بوده و اداره کل آموزش و پرورش استان با انجام کلیه اقدامات لازم و تمهیدات معین و برنامه ریزی شفاف به استقبال بازگشایی مدارس، دانش آموزان و همکاران رفته و سال تحصیلی جدید را با انگیزه و تدبیر به سوی ارتقای کیفیت تحصیل آغاز می نماید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن اشاره به برنامه محوری، تدبیرگری، کیفیت بخشی، ارتقای انگیزه و تکریم منزلت آن ها را از موارد اتفاق افتاده در بیست و یک ماه گذشته دانست وافزود: توجه به این موضوعات برای مان مهم و حیاتی است.

پاشایی در ادامه با اشاره به موفقیت سارا همتی و کسب رتبه اول کنکورعلوم تجربی، محمد امین صادقی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی زیست شناسی که هر دو ازدانش آموزان مدارس شهر تبریز بوده اند، موفقیت های حاصل شده را مدیون سختکوشی همکاران، حمایت مدیران، مساعدت و مشارکت سازمان ها و برنامه محوری در دستگاه تعلیم و تربیت استان دانست و گفت: مجموعه آموزش و پرورش استان با تمام توان و مقدورات وظیفه خود می پندارد که تأمین کننده بهترین و کیفی ترین آموزش و تربیت در کلاس های درس و مدارس و نیز تأمین کننده آرامش و رضایت حداکثری خانواده ها و دانش آموزان از حیث تحصیل باشد.

وی در ادامه با بیان این که گام های خوبی در زمینه های کیفیت بخشی و توسعه مشارکت در این استان برداشته شده است، ابراز داشت: اداره کل استان در سال تحصیلی گذشته با برنامه هایی همچون تجهیز مدارس به کتابخانه ها و کتب، وسایل ورزشی و پیگیری برنامه های نماز گام های خوبی برداشته و در زمینه جذب بی سوادان، جذب نوآموزان پیش دبستانی رتبه اول کشوری را کسب نموده است وامیدواریم با ورود تحسین برانگیز خیرین و مشارکت برخی سازمان ها سایرمشکلات فضاهای آموزشی و تجهیزات احتمالی مدارس نیز برطرف شود.

پاشایی در بخش پایانی سخنان خود ضمن برشمردن برنامه محوری از صف تا ستاد، تعهد به برنامه های دولت و سیاست های ابلاغی وزارت وقت، هماهنگی و همکاری سیستمی بین حوزه ای، همدلی و تکریم رضایت مندی، آن ها را از راهبردهای این سازمان قلمداد نمود و افزود: برای سال تحصیلی جدید در دستگاه تعلیم و تربیت استان این چهار راهبرد اصلی تعیین شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در همین راستا اظهار امیدواری نمود و افزود: ما مصمم هستیم که با همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه، سازمان ها، مردم و خانواده ها، آموزش و پرورش استان را به جایگاه شایسته خود ارتقا دهیم وامیدواریم با این راهبردهای تعیین شده بیش از پیش زمینه افزایش انگیزه تدریس در معلمان و انگیزه تحصیل در دانش آموزان را فراهم نماییم.