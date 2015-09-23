آمریکا قهرمان جام جهانی شد/ ناکامی لهستان در رسیدن به المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین بازی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ - ژاپن بعد از ظهر امروز چهارشنبه بین تیم‌های ملی والیبال آمریکا و آرژانتین برگزار شد که طی آن تیم ملی آمریکا حریف خود را با حساب ۳ بر یک شکست داد و قهرمانی در این مسابقات را جشن گرفت.

تیم والیبال آمریکا در این بازی ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰ برنده شد و تنها ست سوم را ۲۵ بر ۱۷ به شاگردان ولاسکو واگذار کرد.

بدین ترتیب تیم آمریکا تعداد بردهای خود را به عدد ۱۰ رساند و با ۳۰ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ایتالیا با ۱۰ برد و ۲۹ امتیاز در رده دوم ایستاد و لهستان هم با ۱۰ پیروزی و ۲۹ امتیاز بخاطر معدل ست کمتر نسبت به ایتالیا مکان سوم را به خود اختصاص داد.

لهستان، قهرمان جهان و شانس اول کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی ژاپن که تا روز پایانی بدون شکست پیش رفته بود امروز بخاطر باخت برابر ایتالیا نه تنها قهرمانی را از دست داد که از حضور در المپیک ریو نیز باز ماند و باید در مسابقات شانس مجدد برای کسب سهمیه شرکت کند.