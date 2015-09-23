روایت دیدار جانبازان قطع نخاعی با رهبر معظم انقلاب در شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «از آسمان» به تهیهکنندگی و کارگردانی امیر خورشیدی فرد بخشهایی از دیدار عاشقانه جانبازان قطع نخاع با رهبر معظم انقلاب را به تصویر میکشد.
در این مستند که امشب چهارشنبه یکم مهر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه دو میرود، شور، شعف و نشاط جانبازان دفاع مقدس از دیدار با حضرت آیتالله خامنهای در قاب تلویزیون نقش میبندد.
رهبر معظم انقلاب ۲۹ شهریور در آستانه هفته دفاع مقدس با جمعی از جانبازان بالای هفتاد درصد از نزدیک دیدار کردند و در فضایی صمیمی آنان را مورد تفقد قراردادند. همچنین در این قسمت از برنامه «از آسمان» حضور اسطورههای ماندگار دفاع مقدس در حرم حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق آنها با معمار کبیر جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته خواهد شد.
«از آسمان» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو است. این برنامه به بهانه هفته دفاع مقدس ۱ تا ۶ مهرماه هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ مهمان خانه مخاطبان خود میشود و میکوشد در گفتگو با جانبازان دوران دفاع مقدس، آن ایام را با مرور خاطرات تداعی کند.
بازپخش این برنامه روزهای ۲ تا ۸ مهر از ساعت ۸ صبح خواهد بود.
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