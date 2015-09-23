صلابت کشور ایران اندیشه هر جنگی را خنثی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان نوربخش باقری پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم بازگشایی مدارس و نواختن زنگ مقاومت در مدرسه شاهد عطیه اصفهان اظهار داشت: امروز تقارن زیبایی از ایام مبارکی همچون عرفه و روز نیایش، بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس را در پیش رو داریم.
وی افزود: اگر ۲۰۰ سال جنگهای اخیر ایران را دنبال کنیم متوجه این نکته می شویم که ما در هر جنگی گوشهای از خاک کشورمان را از دست دادیم اما در طول هشت سال دفاع مقدس حتی سرسوزنی از مساحت کشورمان را به دشمن ندادیم.
وی ادامه داد: شاید ما نتوانیم جنگهایی که در ۲۰۰ سال اخیر انجام شده را درک کنیم اما افرادی که این حماسهها را خلق کردند در میان شما هستند و به راحتی میتوان درک کرد چه افرادی با دست خالی چنین حماسه بزرگی خلق کردند.
امیر باقری با بیان اینکه دفاع ما مقدس است چراکه از مقدسات کشورمان دفاع کردیم، بیان داشت: در هر کشوری جنگ شود تمام جوانان آن می جنگند اما ما در کنار حفظ خاک میهن می خواستیم اراده، ایستادگی و پایمردی تبلور و رشد سیاسی خود را به جهانیان ثابت کنیم و از میهن، دین و ناموس خود به گونهای دفاع کردیم که مطمئن باشید تا ۵۰ سال آینده نیز در این کشور جنگی رخ نخواهد داد.
وی اضافه کرد: ما حتی در دوران مذاکرات سیاسی نیز به تنهایی روبه روی بزرگ ترین کشورهای جهان در ۱+۵ ایستادیم و هنوز توافق به صورت کامل انجام نشده برخی کشورها برای معذرتخواهی در کشور ما تردد می کنند.
فرمانده مرکز آموزش هوانیروز اصفهان تصریح کرد: زمانی که مدیران سیاسی کشور ما پای میز مذاکره می نشینند به واسطه ایثارگریها، نیروهای مسلح، انسجام ،همدلی و همزبانی مردم و رهبری رهبر فرزانه انقلاب محکم و قرص در برابر دشمنان صحبت کرده و خواسته های خود را به افراد پشت میز تحمیل می کنند.
وی اضافه کرد: دست ما رزمندهها باید به واسطه ساخته های دانشمندان و صنعتگران پر باشد تا مشت سیاست مداران ما نیز در برابر دیگر کشورها پر باشد و شما دانش آموزان امروز جزو کسانی هستید که نقش هایی را در دفاع از کشور در آینده خواهید داشت.
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