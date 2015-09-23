به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دقیق پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ مقاومت در مدرسه شاهد عطیه اصفهان با تبریک هفته دفاع مقدس و عید قربان و غدیر اظهار داشت: اول مهر آغاز فصل مبارزه با جهل و نادانی است.

وی افزود: در این روز جامعه حرکت جدیدی را به سمت افق‌های روشن آینده آغاز می کند و می توان آن را به عنوان آغازی دوباره بر تحرک، شادابی و نشاط در کشور توصیف کرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با اشاره به اینکه توسعه هر کشوری در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و غیره باید از کانال آموزش و پرورش عبور کند، بیان داشت: رشد و توسعه یک جانبه در هر کشوری بدون توجه به نیازهای فرهنگی موجب ایجاد هزینه‌های اضافی برای کشور می‌شود و این در حالی است که اگر با توسعه فرهنگی شهروند مناسب تربیت شود به بسیاری از هزینه‌ها برای اجبار جامعه به تبعیت از قوانین نیازی نخواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اعتقادیم بدون کار فرهنگی نمی توان انتظار جامعه‌ای شاداب و بانشاط را داشت که خوشبختانه اولویت نخست در میان مسئولان اصفهانی کارهای تربیتی و فرهنگی قرار گرفته است.

آموزش و پرورش از نظر وسعت ارتباط با جامعه ویژه است

دقیق با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از نظر جمعیت و وسعت ارتباط با جامعه ویژه است و در دورترین نقاط کشور نیز حضور دارد، ابراز داشت: ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور داریم و ۳۹ میلیون نفر از جمعیت کشورمان مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

وی با اشاره به اینکه در اسلام اهمیت ویژه ای به تعلیم و تربیت داده شده است، ابراز داشت: در کسب علم محدودیتی وجود ندارد و در هر مکان و زمان باید به دنبال کسب علم بود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این آموزش و پرورش بیشترین وسعت جغرافیایی در شهر اصفهان را دارد و با ۴ شهرداری مرتبط است، گفت: این ناحیه دارای ۷۴ هزار نفر جمعیت دانش‌آموزی است و ۴۶۰ آموزشگاه در این ناحیه وجود دارد.

وی با بیان اینکه از ویژگی های این منطقه این است که بیشتر مدارس آن غیردولتی است، گفت: در این ناحیه ۴ هزار نفر نیروی شاغل و ۸ هزار نفر نیروی بازنشسته وجود دارد.

دقیق با بیان اینکه اینکه آموزش و پرورش ناحیه سه در سال های اخیر رتبه اول در اصفهان و در بسیاری موارد رتبه نخست کشوری داشته است، ابراز داشت: امسال در جشن ستارگان ما با ۱۷۲ امتیاز رتبه نخست را داشتیم و ناحیه پس از ما ۹۲ امتیاز داشته است که خود گویای بسیاری از مسایل است.

وی با توجه به افتخارات جهانی این ناحیه به کسب رتبه دوم تیم ورزشی دانش آموزی این ناحیه در جهان اشاره و اظهار داشت: کسب ۴ مدال طلا، نقره و برنز از افتخارات این ناحیه است و از ۵ رتبه برتر اصفهان در کنکور سه دانش آموز مربوط به آموزش و پرورش ناحیه سه بوده اند.