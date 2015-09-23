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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

صوت/ انتشار قطعه موسیقی «هم‌عهدی با شهدا» در هفته دفاع مقدس

صوت/ انتشار قطعه موسیقی «هم‌عهدی با شهدا» در هفته دفاع مقدس

قطعه موسیقی «هم‌عهدی با شهدا» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همزمان با هفته دفاع مقدس تولید و در جوار مزار شهیدان انقلاب و دفاع مقدس رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه موسیقی «هم‌عهدی با شهدا» توسط  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس تولید و در جوار مزار شهیدان انقلاب در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. این قطعه به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای رضوان تولید شده و در مراسم رونمایی از آن در جوار مزار شهیدان دفاع مقدس، حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور سرپرست معاونت فرهنگی و امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشتند.

در تولید این قطعه از ملودی روسی «قایقران رودخانه ولگا» بهره گرفته شده که برای مارش‌های مختلف در جهان استفاده می‌شود. ضمن اینکه در بخشی از آن به ملودی ماندگار «ای لشکر صاحب‌زمان» هم اشاره شده است.

تنظیم آهنگ «هم‌عهدی با شهدا» را بابک ربوخه مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بر عهده داشته، که شاهرخ تندروصالح شاعر و اجرای آن بر عهده گروه کُر « هم عهدی با شهدا » بوده است.

کد مطلب 2923058
علیرضا سعیدی

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