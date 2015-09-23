حضور نیروی انتظامی در تمامی صحنه ها زمینه ساز آرامش مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی اجرای برنامه های هفته نیروی انتظامی در شهرستان اهر گفت: امروز آسایش و امنیتی که در کشور حاکم است به برکت حضور نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح است.

وی افزود: امنیتی که در کشورمان حاکم است در هیچ کشوری و حتی کشورهای پیشرفته وجود ندارد.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: با حضوری که نیروی انتظامی در شهرها، جاده ها و اماکن عمومی دارد مردم با آرامش و آسایش کامل در رفت و آمد و کار و تلاش هستند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در کنار برقراری امنیت، وظایفی مختلفی نیز دارد، گفت: یکی از این وظایف مبارزه و پیشگیری از اعتیاد می باشد که در این زمینه نیروی انتظامی بیشترین عملکرد را دارد که در راه مبارزه با اعتیاد شهدایی را نیز تقدیم کرده است.

عابدی ادامه داد: همه مردم و مسئولان وظیفه دارند در طول سال قدردان زحمات نیروی انتظامی باشند و هفته نیروی انتظامی نیز می تواند بهترین فرصت برای تقدیر از این نیروی خدوم باشد.

در این جلسه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر نیز از پیش بینی اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی و ورزشی در شهرستان اهر در طول هفته نیری انتظامی خبر داد.

سرهنگ محمدی ادامه داد: جهت حفظ امنیت در جامعه باید همه مردم احساس وظیفه کنند و در ارتقای بیشتر امنیت همراه و همگام با نیروی انتظامی باشند.