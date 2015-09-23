  1. استانها
  2. گیلان
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

داوران بیست و هشتمین جشنواره استانی تئاتر گیلان معرفی شدند

داوران بیست و هشتمین جشنواره استانی تئاتر گیلان معرفی شدند

رشت- حسین پارسایی، یوسف فخرایی و وحید فخر موسوی به عنوان داوران بیست و هشتمین دوره از جشنواره استانی تئاتر گیلان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، «حسین پارسایی»، «یوسف فخرایی» و «وحید فخر موسوی» آثار راه یافته به بیست و هشتمین دوره از جشنواره استانی تئاتر گیلان را داوری می کنند.

بر اساس این گزارش نمایش‌های «حورا» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد دوگوهرانی، «قلعه بردگان» کاری از مهدی طاهرپور، «ادامه مطلب» به نویسندگی و کارگردانی مهدی شایان، «شمشیرهای ژنرال» نوشته قدرت الله فتحی و کارگردانی هومن میرمعنوی و «زمستان ۶۶ کجا بودی» به نویسندگی محمد یعقوبی و کارگردانی محمد پورجعفری از رشت از آثار راه یافته به  این جشنواره هستند.

همچنین نمایش های «رویای رویا» کاری از عبداله بهادری از لنگرود و «دیگه از این بدتر نمیشه» کاری از جواد لاله دوست از بندرانزلی در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی گیلان حضور دارند.

 این جشنواره از ۴ تا ۶ مهرماه در مجتمع فرهنگی هنری خاتم‌الانبیاء (ص) رشت برگزار می شود.

کد مطلب 2923068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها