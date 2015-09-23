انسان برای رسيدن به كمال نیاز به علم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود ترابی صبح چهارشنبه در آئین زنگ مهر و مقاومت به مناسبت نخستین روز از آغاز سال تحصیلی در محل دبیرستان پسرانه شهید بهشتی دامغان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته گرامیداشت دفاع مقدس به بحث علم و دانش از منظر آیات و روایات پرداخت و اظهار داشت: کسب علم و دانش زمینه ای برای توسعه و پویایی جامعه محسوب می شود.

وی افزود: دانش آموزان باید در کنار کسب علم و دانش به بحث معنویات نیز توجه کنند و از این موضوع غافل نشوند و آن را در سرلوحه کارها و زندگی خود قرار دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با اشاره به فرا رسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس گفت: نقش دانش آموزان در حفظ آرمان های انقلاب قابل توجه است.

۱۳۶۰۰ دانش آموز دامغانی در ۹۷ آموزشگاه تحصیل می کنند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز در این آئین از حضور سیزده هزار و ۶۰۰ دانش آموز در ۹۷ آموزشگاه دامغان در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: یک هزار و ۲۴۰ نفر نیروی انسانی اعم از آموزشی، اجرایی، اداری و پشتیبانی برای سال تحصیلی جدید در سطح مدارس شهرستان سازماندهی شدند.

حجت الله رستمیان با بیان اینکه چهارهزار دانش آموز از سرویس ایاب و ذهاب استفاده می کنند، افزود: ۲۸۰ دستگاه خودرو سواری و مینی بوس کار سرویس دهی دانش آموزان را تا پایان خرداد ماه سال آینده بر عهده دارند.

وی در خاتمه یادآور شد: کیفیت بخشی به برنامه های آموزش و پرورش در سطح مدارس از سیاست های مهم وزارت آموزش و پرورش بوده و این موضوع به صورت ویژه پیگیری می شود.

اجرای گروه سرود، قرائت دکلمه، اجرای تواشیح و قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش از دیگر برنامه های این آئین بود.

در این آئین امام جمعه، فرماندار، مشاور اجرایی مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای شورای آموزش و پرورش انجمن اولیا و مربیان، مجمع خیرین مدرسه ساز و مسئولان آموزش و پرورش دامغان حضور داشتند.