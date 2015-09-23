جهاد فرهنگی با معرفت حاصل از کتابخوانی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه کتاب لرستان کتاب را زیربنای فرهنگ و تمدن جامعه دانست و اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتاب یک رخداد فرهنگی بزرگ و تاثیرگذار در علم، دانش و معرفت جامعه است.

وی با بیان اینکه علی رغم وجود تکنولوژی های جدید در امر مطالعه و اطلاع رسانی همچنان قداست کتاب حفظ شده است عنوان کرد: در فرهنگ اسلامی ما کتاب از احترام و قداستی ویژه برخوردار بوده به طوریکه افتخار ما مسلمانان و بزرگترین معجزه پیامبر کتاب است.

کتاب یک سند مکتوب ماندگار است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: خداوند متعال در قرآن به کتاب سوگند یاد کرده و این امر نشان دهنده این بوده که کتاب یک سند مکتوب ماندگار است.

آیت الله میرعمادی کتاب را یک صدقه جاریه دانست که موجب ماندگاری شخص می شود و بیان داشت: جهاد علمی بالاترین جهادی است که در اسلام در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در دیداری که جانبازان کشور با مقام معظم رهبری داشتند ایشان فرمود جهاد فرهنگی و علمی واجب است و جهاد علمی با تورق در کتاب بوده و جهاد فرهنگی با معرفت حاصله از کتاب است.

جهاد علمی از جهاد در میدان نبرد با دشمن برتر است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مطالعه را باعث بالا رفتن معرفت دینی، رشد عقلانی و پرورش عقل دانست و گفت: اگر بخواهیم در مقابله های فرهنگی دشمن سربلند بیرون بیاییم باید به ترویج کتاب و مطالعه بپردازیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه جهاد علمی از جهاد در میدان نبرد با دشمن برتر است افزود: کسانی که در امر تحقیق، پژوهش و نویسندگی قدم گذاشته اند در راه خدا جهاد انجام می دهند.

وی عنوان کرد: در منابع دینی آمده است آن مرکب سیاهی که بر روی کاغذ به نوشتار در می آید از مرکب سرخی که از بدن رزمنده به زمین می ریزد برتری دارد چرا که مرکب عالم رزمنده پرور است.

کتاب زیربنای فرهنگ و تمدن هر جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد کتاب را زیربنای فرهنگ و تمدن هر جامعه دانست و اظهار داشت: کتاب اخلاق و رفتار را درست کرده و به عنوان محل تفکر و اندیشیدن عالمان است همچنین کتاب گلزاری است که انسان های عاقل، متفکر و اندیشمند در آن قدم برمی دارند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه ترویج کتاب و مطالعه در جامعه یک امر ضروری است عنوان کرد: همچنان که مسئولین وظیفه دارند آب و نان مردم را به عنوان غذای جسم آن ها تامین کنند باید با ترویج کتاب و فرهنگ مطالعه غذای روح جامعه را نیز تامین کنند.

وی با بیان اینکه اگر به اقتصاد به عنوان یک اصل نگاه کنیم باید به موضوع فرهنگ نیز به عنوان یک اصل مهم توجه کنیم ادامه داد: فرهنگ و اقتصاد دو بال لازم برای پیشرفت جوامع بشری هستند و این دو همیشه در کنار هم قرار داشته به طوری که جدا شدن آن ها از هم موجب کفر خواهد شد.

لزوم استقبال مردم لرستان از نمایشگاه کتاب

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: اقتصاد بدون فرهنگ انسان را از انسانیت ساقط می کند بنابراین باید فرهنگ و اقتصاد با هم و کنار هم باشند.

آیت الله میرعمادی تقارن برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب استان با اول مهر و آغاز سال تحصیلی را به فال نیک گرفت و گفت: امید است مردم استان با استقبال از این نمایشگاه فرهنگ دوستی و جایگاه علمی و فرهنگی خود را در این نمایشگاه به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: مردم لرستان سابقه فرهنگ و تمدن عمیق و تاریخی دارند که استقبال آن ها از نمایشگاه کتاب نشانه بلوغ فکری، علمی و فرهنگی آن ها خواهد بود.

وی افزود: از اصحاب قلم، مراکز علمی، دانشگاهی، حوزوی و فرهنگی استان انتظار می رود از نمایشگاه کتاب لرستان استفاده کرده و بهره لازم از آن را ببرند.