دوغان ایزجی بازیگر نقش اول «سیواس» به اسکار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، دوغان ایزجی پنجمین فرزند از ۶ فرزند خانواده ایزجی که در شهرستان یرکوی استان یوزگات ترکیه زندگی می کند، با استعدادش در فیلم «سیواس» به کارگردانی کان مژده جی، تحسین منتقدان ترکیه را برانگیخته است.

دوغان ایزجی برای شرکت در مراسم جایزه اسکار به همراه پدرش ندیم ایزجی در ۱۳ ام اکتبر راهی آمریکا خواهد شد.

فیلم «سیواس» که حکایت کودکی بنام اصلان و سگ زخمی با نام سیواس را بازگو می کند، تاکنون در جشنواره های فیلم ابوظبی، پرتقال طلایی آنتالیا و ونیز جوایز مختلفی دریافت کرده است.

دوغان ایزجی طی سخنانی گفت، از اینکه نامزد جایزه اسکار شده بسیار خوشحال است. وی ابراز امیدواری کرد که برای کشورش جایزه اسکار را به ارمغان آورد.