فیلم «پن» برداشت تازه ای از ناکجاآباد پیتر پن و تخیلات کودکانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، اقتباس سینمایی تازه ای از «پیتر پن» داستان کلاسیک کودکان ساخته شده است.

پیدایش داستان «پیتر پن» قهرمان کودکان به یک یتیم خانه در لندن در دوره جنگ جهانی دوم برمی گردد. پیتر پسربچه بازیگوش ۱۲ ساله از یتیم خانه ناپدید شده و رهسپار یک سفر خیالی به دنیای شگفت انگیز دزدان دریایی، پری ها و جنگجویان می شود.

در افتتاحیه فیلم «پن» که ۲۹ شهریور در لندن برگزار شد جو رایت کارگردان با تاکید بر اینکه هدفش ساختن فیلم جالب و خنده آور بود، گفت: در بطن فیلم یک داستان قوی وجود دارد. داستان پسری که در جستجوی مادرش است و هدف من به عنوان پدری که شاهد عمق رابطه بین مادر و هستم ساختن فیلمی بود که شاهدی از این رابطه قوی باشد.

لوی میلر چهره اصلی و بازیگر تازه کار در نقش قهرمان فیلم و گرت هدلوند در نقش کاپیتان هوک ظاهر می شود.

هیو جکمن بازیگر معتقد است فیلم دریچه ای به دنیای بزرگسالان از دید کودکان است. او گفت: نورلند، ناکجا آباد تخیل بچه ها است، رویایی است که بزرگترها را از دید بچه ها ترسیم می کند و ترسناک و مسخره به نظر می رسند. برای آفرینش شخصیت ها و رابطه بین آنها چند هفته با جو رایت کار کردیم که عالی بود.