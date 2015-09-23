زنگ سلامت در مدارس استان بوشهر به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این مراسم ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید به معلمان و دانشآموزان گفت: دانشآموزان باید از مصرف چیپس، پفک و نوشابه به خصوص در مدرسه خودداری کرده و به جای آنها مواد لبنی مانند شیر، دوغ و پنیر استفاده کنند.
علیرضا رئیسی با بیان اینکه دانش آموزان میبایست در طول روز حتما میوه مصرف کنند چون برای آنها مفید میباشد افزود: والدین باید برای فرزندان خود الگوسازی و رفتارسازی کنند و به تغذیه آنان توجه ویژهای داشته باشند و به خاطر حساسیت بالای برخی از والدین، از دخالت در امور آموزشی مدارس بپرهیزند.
طنین روحبخش دعای عرفه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نوای روحبخش دعای عرفه بعد از ظهر چهارشنبه در مسجد حضرت فاطمهالزهرا (س) طنین انداز شد.
همزمان با نهم ذیالحجه روز عرفه که به عنوان روز نیایش نام گرفته مراسم دعای عرفه با حضور تعدادی از کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد فاطمه الزهرا (س) برگزار شد.
در ایین مراسم محمد رضا رازقی پور مداح اهل بیت علییهالسلام با نوایی گرمی به قرائت دعای عرفه امام حسین (ع) و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) پرداخت.
دعای عرفه هر سال در مسجد دانشگاه علوم پزشکیی بوشهر برگزار میشود.
فعالیت دستگاه ماموگرافی دیجیتال در بیمارستان شهدای خلیجفارس
اعلم راستیان مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر گفت: خانمهای متأهل بالای ۳۵ سال و خانمهای مجرد بالای ۴۰ سال باید هر ۲ سال یکبار مورد چکاب قرار گیرند، بهترین زمان انجام ماموگرافی را یک هفته پس از دوران قاعدگی(روز ۱۴ سیکل) دانست.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان شهدای خلیجفارس تنها بیمارستان برخوردار از دستگاه ماموگرافی دیجیتال در استان است، افزود: خانمها در گام نخست باید برای انجام معاینه به جراح عمومی مراجعه کنند که در صورت مشاهده ضایعات مشکوک انجام سونوگرافی و اگر نتیجه مثبت اعلام شود، ماموگرافی انجام میشود.
راستیان همچنین بیان داشت: روزانه به ۱۰ نفر از سراسر استان خدمات ارائه میشود که سرعت و دقت بسیار بالای دستگاه ماموگرافی دیجیتال از نقاط مثبت این دستگاه محسوب میشود.
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