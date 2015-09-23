به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه روز عید قربان در شبکه «شما» ساعت ۹ صبح با اجرای محمد اسکندری از استودیو شبکه آغاز و به تناوب با ارتباط گرفتن با مراکز استان هایی چون آذربایجان شرقی، گلستان، کردستان، آبادان و ایلام ادامه می یابد و همه اقوام ایرانی را گرد هم می آورد.

مقارن شدن عید قربان با هفته دفاع مقدس زمینه ساز حضور فرماندهان هشت سال دفاع مقدس در این شبکه شده است تا از رشادت های آنها تقدیر و یاد و خاطره آن سال ها گرامی داشته شود.

آیتم های شاد و جذاب تحت عنوان «شادمانه» و پخش تله فیلم «به دام افتاده» از تولیدات مرکز گلستان از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای این روز است.

همچنین قرار است در روز عید قربان خواننده های محلی و ملی نیز در شبکه شما به اجرای برنامه بپردازند.

از خواننده های محلی این روز می توان به محمدعلی روشن از مرکز سمنان، التفات داود بیگی از مرکز زنجان، حسین مختوایی از مرکز لرستان، جانباز علی اکبر جعفرنیا، مجتبی حسین آبادی و مجید امین ترابی خوانندگان موسیقی پاپ اشاره کرد.