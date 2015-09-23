زنگ مهر، مقاومت و پایداری در میامی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام‌جمعه میامی صبح چهارشنبه هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در مراسم زنگ مهر، مقاومت و پایداری در آغاز سال تحصیلی جدید که به‌صورت نمادین در آموزشگاه شهید مسعود طاهری برگزار شد، اقتدار امروز ایران اسلامی را مدیون رشادت‌های شهدا و ایثارگران و هدایت‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری دانست و افزود: آحاد ملت ایران و رزمندگان اسلام در دفاع مقدس با لبیک به ندای امام خمینی (ره) و فرمانده معظم کل قوا در برابر هجمه دشمن متجاوز بعثی ایستادگی کرده و افتخارات بسیاری آفریدند.

حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: شما دانش آموزان باید تلاش کنید تا با افزودن علم و دانش خود بر قله‌های ترقی قرار گیرید و به توسعه کشور کمک کنید.

وی با تاکید بر اینکه آینده متعلق به دانش آموزان است، افزود: اما باید بدانید کشور زمانی ساخته می‌شود که به علم و دانش بها دهید و با آموخته‌های خود در مسیر موفقیت کشور گام بردارید.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان میامی نیز در این مراسم بابیان این‌که در تعالیم دینی، نماز جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: بر اساس احادیث، نماز اساس عبادات و ترازوی سنجش اعمال است و در صورت قبولی نماز است که سایر اعمال هم سنجش خواهد شد و با توجه به همین جایگاه نماز است که این موضوع در آموزش‌وپرورش از اهمیت بسیاری برخوردار است.

عباس صائمی در خاتمه با اشاره به برنامه‌ها و فعالیت‌های پرورشی در مدارس، اظهار داشت: در حوزه پرورشی و فرهنگی فعالیت‌های مختلف و متعددی صورت می‌گیرد که از جذاب‌ترین و مؤثرترین فعالیت‌ها، تلاش درزمینهٔ ترویج فرهنگ نماز جماعت مدارس است.