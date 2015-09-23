فرهنگیان، قشر فرهیخته و معتمد جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز علی اصغر فانی پس از نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که توسط دکتر روحانی رئیس جمهور در دبستان باقرالعلوم منطقه ۱۴ تهران صورت گرفته، درجمع معلمان این مدرسه، با تبریک فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی ، روز عرفه و عید قربان به معلمان مدرسه، اظهارکرد: تلاش آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید درحوزه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است و البته در این مسیر نقایصی هم وجود دارد که معقتدم با وجود شما معلمین توانمند و حمایت های دولت این مشکلات نیز برطرف خواهد شد .

وی ادامه داد: فرهنگیان، فرهیختگان جامعه هستند که با درک شرایط کشور، محدودیت های آموزش و پرورش را تحمل می کنند و دولت نیز مصمم است در این مسیر نظام تعلیم و تربیت را یاری بیشتری کند

عضوکابیته تدبیر وامید با بیان این که بودجه آموزش و پرورش در سال جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان است ، خاطر نشان کرد: درمدت ۲ سال فعالیت این دولت، بودجه آموزش و پرورش یک و نیم برابر و سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه دولت ۱/۲ درصد رشد داشته است و این نشان می دهد دولت علیرغم همه مشکلات به آموزش و پرورش توجه ویژه دارد.

فانی با بیان این که آموزش و پرورش سالانه قریب به ۱۳۰ میلیون جلد کتاب درسی برای بیش از سیزده میلیون دویست هزار دانش آموز سراسر چاپ می کند، اظهار کرد: در گذشته کتاب ها پس از چاپ به مدارس فرستاده می شد ولی در سال های اخیر کتاب ها پس از چاپ اولیه، با حمایت گروه های درسی استان ها و معلمان اعتبار سنجی می شود و پس از رفع نقایص، به صورت کلی چاپ و توزیع می شود .

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: معلمین در سراسر کشور می توانند نظرات اصلاحی خود در زمینه مباحث درسی به گروه های درسی استان ها ارسال کنند تا در شورای برنامه ریزی درسی و تالیف کتب درسی و با رعایت مقررات مطرح و بررسی شود .

عضو کابینه تدبیر وامید افزود: آموزش و پرورش نمی تواند نسبت به تحولات دنیا ، در مهارت های زندگی ، امور پرورشی و فناوری های نوین آموزشی بی تفاوت باشد بلکه باید برنامه های درسی خود را با رعایت مصالح و فلسفه آموزش و پرورش با این امور تطبیق دهد .

فانی با بیان این که معلمان نیز باید به روش های نوینی درسی وفناوری های جدید آموزشی مجهز شوند، خاطر نشان کرد: تلاس می کنیم به تدریج مشکلات آموزش و پرورش را باحمایت دولت حل کنیم.