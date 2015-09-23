به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم والده مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان عصر امروز چهارشنبه در مسجد نور تهران با حضور جمعی از مسوولان و دیپلمات های کشورمان برگزار شد.

در این مراسم شخصیت‌هایی همچون سیدکمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه، سردار حسین دهقان وزیر دفاع، علی جنتی وزیر ارشاد، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال، سیروس ناصری، محمود واعظی وزیر ارتباطات، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدمحمد صدر مشاور وزیر امور خارجه و محمدرضا تابش نماینده مجلس حضور داشتند.

علی‌اصغر سلطانیه نماینده سابق ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حسن قشقاوی معاون امور کنسولی وزارت امور خارجه، محمدصادق خرازی، غلامحسین کرباسچی، قدرت‌الله علیخانی و حمیدرضا آصفی از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

والده مجید تخت روانچی، یکشنبه هفته جاری درگذشت.