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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۷

«حوالی اجسام» در گالری اثر

«حوالی اجسام» در گالری اثر

گالری اثر عصر روز جمعه سوم مهرماه ۹۴ در اولین نمایشگاهش پس از تعطیلات تابستانی، آخرین مجموعه ­نقاشی ­های الهه حیدری با عنوان «حوالی اجسام» را نمایش می‌­دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفتمین نمایشگاه الهه حیدری متولد ۱۳۴۷ تهران است. و d دوره های تخصصی هنر را در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ در سیته پاریس گذرانده است. آثار او تاکنون در نمایشگاه های متعدد گروهی در ایران و خارج از ایران در آرتیست­ هاوس فرانکفورت آلمان، موزه دا آگوا-پالاسیا دا بولسا در پُرتو پرتغال و گالری کالاگودا بمبئی هند به نمایش گذاشته شده است.

وی همچنین در سال ۱۳۸۳ برنده جایزه اول چهارمین دوسالانه نقاشی اصفهان و در سال  ۱۳۸۶ برنده جایزه اول جشنواره طراحی دکتر سندوزی در موزه هنرهای دینی امام علی تهران شده است.

اين نمايشگاه جمعه سوم مهر افتتاح مى شود و تا ۳۰ مهرماه روى ديوار خواهد بود.

علاقمندان مى توانند در روز گشایش ساعت ۱۶ تا ۲۱  از اين آثار ديدن كنند. نمايشگاه یکشنبه تا پنجشنبه ساعات ۱۱ تا ۲۰  و جمعه ها ساعات ۱۶ تا ۲۰ (نگارخانه شنبه ها بسته است) در گالرى اثر واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه هنرمندان، شماره ۱۶ داير است.

کد مطلب 2923103

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