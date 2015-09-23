«حوالی اجسام» در گالری اثر

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفتمین نمایشگاه الهه حیدری متولد ۱۳۴۷ تهران است. و d دوره های تخصصی هنر را در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ در سیته پاریس گذرانده است. آثار او تاکنون در نمایشگاه های متعدد گروهی در ایران و خارج از ایران در آرتیست­ هاوس فرانکفورت آلمان، موزه دا آگوا-پالاسیا دا بولسا در پُرتو پرتغال و گالری کالاگودا بمبئی هند به نمایش گذاشته شده است.

وی همچنین در سال ۱۳۸۳ برنده جایزه اول چهارمین دوسالانه نقاشی اصفهان و در سال ۱۳۸۶ برنده جایزه اول جشنواره طراحی دکتر سندوزی در موزه هنرهای دینی امام علی تهران شده است.

اين نمايشگاه جمعه سوم مهر افتتاح مى شود و تا ۳۰ مهرماه روى ديوار خواهد بود.

علاقمندان مى توانند در روز گشایش ساعت ۱۶ تا ۲۱ از اين آثار ديدن كنند. نمايشگاه یکشنبه تا پنجشنبه ساعات ۱۱ تا ۲۰ و جمعه ها ساعات ۱۶ تا ۲۰ (نگارخانه شنبه ها بسته است) در گالرى اثر واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه هنرمندان، شماره ۱۶ داير است.