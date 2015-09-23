به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای مجمع خیرین و وافقین حوزه علمیه خواهران استان بوشهر اظهار داشت: مشارکت در امور خیر بسیار ارزشمند است و هر کسی که توانایی ان را دارد باید در این مسیر قدم بردارد.

وی برگزاری چنین محافلی برای مشارکت در امر خیر را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: حوزه های علمیه متعلق به امام زمان (عج) است و انجام کار خیر در این مسیر، کمک به امام زمان است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه داشتن اخلاص به امام زمان به دستیابی به موفقیت کمک بسیار زیادی می‌کند، ادامه داد: آثار این توفیقات را می‌توان به خوبی در صحنه زندگی نیز مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه دستیابی استان بوشهر به توسعه و پیشرفت نیازمند داشتن فکرهای بزرگ است، بیان کرد: باید امروز تلاش کنیم و بوشهر را توسعه دهیم تا فرزندانمان بتوانند از این توسعه و پیشرفت استفاده کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه باید با همت بلند و از خودگذشتی در این مسیر گام برداریم، اضافه کرد: باید تلاش شود که مشکلات استان بوشهر یکی پس از دیگری حل شود و به سوی موفقیت بیشتر حرکت شود.

وی تصریح کرد: نباید تنها به فکر امروز و خودمان باشیم و به حال آیندگان فکری نکنیم بلکه باید از امروز برنامه‌ریزی و تلاش کنیم تا سرنوشت آیندگان مانند امروزمان نشود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد در استان بوشهر نماینده شود باید خود را برای بوشهر و مردم این استان هزینه کند نه اینکه مردم و استان را برای خود هزینه کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که ۱۰ سال برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت جهادی در استان بوشهر صورت بگیرد، این استان می‌تواند بهترین و زیباترین استان ایران شود که باید در این راستا حرکت شود.