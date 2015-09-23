به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق از سفر حیدر العبادی به نیویورک به منظور مشارکت در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، پس از عید قربان خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: العبادی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ضمن دیدار با مقامات عالی رتبه برخی از کشورها با آنها درباره تلاش ها برای مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

سخنگوی دولت عراق همچنین گفت: العبادی در جریان دیدار با سران کشورهای مختلف درباره نحوه کمک های آنها به عراق در مبارزه با داعش نیز گفتگو خواهد کرد.

هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ سپتامبر (بیست و چهارم شهریور) کار خود را آغاز کرده و قرار است سران کشورهای مختلف جهان در آن به ایراد سخنرانی بپردازند.