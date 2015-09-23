نویسنده خارجی به تماشای نمایش خود در ایران نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، جولیا لومبتزی برنده جایزه سال نمایشنامه‌نویسی نو در کشور ایتالیا به همراه هنرمندانی همچون ابراهیم پشت کوهی، یاسر خاسب، آیدین الفت و بهزاد خداویسی به تماشای نمایش «وقت ناهار» نشست.

جولیا لومبتزی بعد از تماشای نمایش گفت: نمایش تعریف جدیدی را از نمایشنامه ارائه داده است. خیلی خوشحالم نمایشنامه من با یک رویکرد و تفکر جدید روی صحنه رفته است. نمایشنامه «وقت ناهار» در کشور ایتالیا با دو فرمت متفاوت روی صحنه رفته است اما خوشحالم برای سومین بار هم اجرایی متفاوت و پر از ایده‌های نو می‌بینم.

نمایش «وقت ناهار» اثر برگزیده بخش بین‌الملل هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی است که با فرمتی جدید روی صحنه رفته است.

تینو صالحی، مجید نوروزی، نیایش بهمنیه و غزل شجاعی نقش‌آفرینان این نمایش هستند.

دیگر عوامل نمایش «وقت ناهار» عبارت‌اند از محمد قدس تهیه‌کننده، نیایش بهمنیه مترجم، ندا فرجی طراح لباس، کیمیا اشرفی طراح گرافیک، بهار بهمنیه طراح لگو، احسان جابری و آسمان روشن عکاس، حسین شاهیوند دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مهان راد منشی صحنه، مژگان نظری مدیر صحنه، مهناز کرباسچیان مدیر اجرا، علیرضا حسینی و فرید حسینی روابط عمومی و تبلیغات و پیمان یاحقی مشاوره رسانه‌ای گروه.

نمایش «وقت ناهار» به کارگردانی رضا بهاروند از تاریخ ۱۶ شهریور اجرای خود را آغاز کرده و تا ۱۵ مهرماه روی صحنه سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر خواهد بود.