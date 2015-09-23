به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دوره چگنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر گفت: آتش سوزی در کوه غالبی از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه جاری آغاز و تا ساعت ۱۷ همان روز ادامه داشت.

محمد پوریان افزود: این آتش سوزی با تلاش نیروهای امدادی و مردمی شامل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی دوره چگنی و بخش معمولان و پلدختر با دستان خالی خاموش شد.

وی تصریح کرد: به علت نبود امکانات و کمبود نیروهای امدادی کار اطفای حریق با مشکل مواجه شد و بیشتر نیروهای عملیاتی که با دستان خالی به جنگ آتش رفتند به طوریکه متاسفانه بیش از ۱۰ هکتار از جنگل ها و مراتع کوه غالبی دوره چگنی در آتش سوخت.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دوره چگنی گفت: وزش باد، سخت گذر بودن منطقه و شیب زیاد، گرمای طاقت فرسای تابستان و نبود امکانات، علاوه بر تحلیل بردن قوای نیروهای امدادی و مردمی، کار اطفای حریق در منطقه را با مشکل مواجه کرد.

پوریان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آتش سوزی در منطقه معمولان پلدختر رخ داد یا دوره چگنی؟ افزود: کوه غالبی مربوط به دوره چگنی است که به علت وزش باد و گستردگی آتش سوزی، آتش به کوه باغله معمولان کشیده شد و بیش از نیم هکتار از جنگل و مرتع این منطقه نیز در آتش سوخت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر منکر آتش سوزی در منطقه معمولان است گفت: این مطلب مورد تایید نیست زیرا بیش از نیم هکتار از جنگل و مرتع که در آتش سوزی از بین رفته متعلق به بخش معمولان است.

خبرنگار مهر به سراغ عابدین میر دریکوندی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پلدختر رفت که وی افزود: آتش سوزی که در جنگل و مرتع کوه غالبی اتفاق افتاده مربوط به دوره چگنی است و تنها نیروهای منابع طبیعی برای کمک به آنها وارد منطقه شده اند و این آتش سوزی وارد منطقه پلدختر نشده است.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر گفت: آتش سوزی در منطقه معمولان و دوره چگنی تبدیل به معضلی جدی برای گونه های جانوری مانند گراز و سنجاب و پرندگانی مانند کبک و تیهو شده و زندگی را برای آنان به جهنم تبدیل کرده است.

امیر رضا محمدی نژاد افزود: آتش سوزی های اخیر که در شهرستان پلدختر اتفاق افتاده است موجب نابودی زیستگاه پرندگان و جانوران کمیاب شده است.

وی با بیان این که حفاظت و صیانت از عرصه های طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود گفت: این مهم یک وظیفه همگانی، ملی و اسلامی است که با برنامه ریزی دقیق و استفاده از توان و امکانات موجود است.

بنابراین گزارش وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی و غیرکارشناسی هر کدام زخمی بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنابر گزارشهای ارائه شده در این زمینه سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.