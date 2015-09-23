  1. استانها
  2. زنجان
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۲

مشاور عالی رئیس دانشگاه زنجان؛

دانشگاه زنجان رتبه ۱۰کشوری را درشاخص تولید مقالات بین‌المللی دارد

دانشگاه زنجان رتبه ۱۰کشوری را درشاخص تولید مقالات بین‌المللی دارد

زنجان-مشاور عالی رئیس دانشگاه زنجان گفت: دانشگاه زنجان از نظر تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی رتبه ۱۰ کشوری را دارد.

به گزارش خبرنگارمهر،سید هاشم موسوی ظهر چهارشنبه درحاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دانشگاه زنجان افزود: دانشگاه زنجان از نظر تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی رتبه ۱۰ کشوری را دارا بوده و در مقایسه با سایر دانشگاه‌های دولتی در جایگاه بیستم قرار دارد.

وی ادامه داد: ارتباط بین دانشجویان و دانش‌آموختگان سابق باید جدی‌تر شود و در واقع دانشجویان در هر سنی خود را مدیون دانشگاه بدانند.

موسوی از راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه زنجان خبر داد و گفت: با راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان ارتباط و تعامل بین دانشگاه و فارغ التحصیلان تداوم پیدا کرده و اثرات این ارتباط در توسعه دانشگاه  نقش مهمی خواهد داشت.

همچنین رئیس اسبق دانشگاه زنجان باانتقاد از وضعیت حاکم در زمینه فروش پایان نامه‌های دانشگاهی گفت:  وضعیت فروش پایانه های دانشگاهی نگران کننده است.

احد صحراگرد  به آسیب‌های واردشده به آموزش عالی کشوراشاره کرد و گفت: باتوجه به وضعیت نابسامان علمی کشور وزارت علوم برنامه‌هایی برای حل مشکل درنظرگرفته است.

 

صحراگرد  با تأکید بر این‌که دانشگاه باید با توجه به نیازهای جامعه رشد کند، گفت: متاسفانه افزایش صد درصدی جمعیت دانشجو در طول هشت سال گذشته آسیب‌های جدی به بدنه آموزش عالی وارد کرده است.

کد مطلب 2923146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها