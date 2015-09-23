به گزارش خبرنگارمهر،سید هاشم موسوی ظهر چهارشنبه درحاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد دانشگاه زنجان افزود: دانشگاه زنجان از نظر تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بینالمللی رتبه ۱۰ کشوری را دارا بوده و در مقایسه با سایر دانشگاههای دولتی در جایگاه بیستم قرار دارد.
وی ادامه داد: ارتباط بین دانشجویان و دانشآموختگان سابق باید جدیتر شود و در واقع دانشجویان در هر سنی خود را مدیون دانشگاه بدانند.
موسوی از راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه زنجان خبر داد و گفت: با راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان ارتباط و تعامل بین دانشگاه و فارغ التحصیلان تداوم پیدا کرده و اثرات این ارتباط در توسعه دانشگاه نقش مهمی خواهد داشت.
همچنین رئیس اسبق دانشگاه زنجان باانتقاد از وضعیت حاکم در زمینه فروش پایان نامههای دانشگاهی گفت: وضعیت فروش پایانه های دانشگاهی نگران کننده است.
احد صحراگرد به آسیبهای واردشده به آموزش عالی کشوراشاره کرد و گفت: باتوجه به وضعیت نابسامان علمی کشور وزارت علوم برنامههایی برای حل مشکل درنظرگرفته است.
صحراگرد با تأکید بر اینکه دانشگاه باید با توجه به نیازهای جامعه رشد کند، گفت: متاسفانه افزایش صد درصدی جمعیت دانشجو در طول هشت سال گذشته آسیبهای جدی به بدنه آموزش عالی وارد کرده است.
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