هشدار پوتین در مورد تلاش داعش برای جذب نیرو از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با اعلام این مسئله که گروه تروریستی داعش در تلاش است در روسیه نیرو جذب کند، خواستار مبارزه با بنیادگرایی شد.

پوتین این اظهارات را در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو اعلام داشته و بر اهمیت مبارزه با این گروه ها که قصد سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی را دارند، تاکید کرد.

پوتین با اشاره به اوضاع خاورمیانه گفت: تروریست ها در خاورمیانه موجب بدنامی دین بزرگ جهان و بدنامی اسلام شده اند و بذر کینه و نفرت می پاشند و مردم، از جمله روحانیون را می کشند و بناهای فرهنگی را بطور وحشیانه نابود می کنند.

رئیس جمهور روسیه در این مراسم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در آن حضور داشتند گفت: ایدئولوژی داعش براساس دروغ و تحریف آشکار اسلام است.