شهدا الگوی ایمان و اعتقاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: اگر پاسدار و رزمنده ای عملکرد سالم نداشته باشد و فقط مرتبا از عملکرد شهید باکری تعریف و تمجید کند نتیجه نخواهد داشت.

وی با تاکید به اینکه شهدا با اسلحه ایمان حتی با وجود کمبود امکانات در مقابل دشمن ایستادند، ادامه داد: همین قدرت و غیرت بود که ما را در جنگ تحمیلی به پیروزی رساند و مانع از تجاوز دشمن به خاک کشور شد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان تاکید دارد که صاحبان اصلی دفاع مقدس سپاه و ارتش و بسیج نیستند بلکه دفاع مقدس متعلق به همه مردم است، چرا که حماسه دفاع مقدس را مردم خلق کردند.

بابازاده متذکر شد: نباید اینطور به ذهن مردم خطور کند که این هفته متعلق به نهاد نظامی خاصی است و در مقابل باید با توجه به رویدادهای مختلف دفاع مقدس نسبت به ادراک و انتقال پیام آن اقدام کرد.

وی با بیان اینکه اغلب در دفاع مقدس به رویدادهای حزن انگیز توجه می شود و بسیاری از رویدادها مورد غفلت است، تصریح کرد: متاسفانه دلایل شروع و پایان جنگ و نحوه پشتیبانی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان خطاب به اشخاصی که استکبار جهانی را فرشته نجات می خوانند، ادامه داد: گفته می شود وقتی جنگ به اتمام رسیده این دشمنی چرا ادامه دارد، این اظهارات به این دلیل است که این افراد بسیاری از واقعیت ها را بررسی نمی کنند.

وی هویت انقلاب را وابسته به اسلام ناب دانست و متذکر شد: در هیچ یک از جنگ هایی که اتفاق افتاده هیچ گاه دو ابر قدرت در مقابل یک کشوری که به تازگی انقلاب کرده است، نایستاده اند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان تاکید دارد که جنگ به ملت ایران تحمل شد و باید اصالت شهدا گفته شود و به عنوان مثال ماموریت و تخصص شهدا طرح شود تا نسل جوان با آن آشنا شوند.

وی بر ضرورت آمدگی در مقابل هجمه های فرهنگی تاکید و اضافه کرد: دشمن به دنبال بر باد دادن نسل ما است و امروز شیوع استفاده از ماهواره قابل توجه است، بنابراین انتظار می رود نخبگان جامعه حقانیت دفاع مشروع و آسیب هایی که دشمن از طریق فرهنگ وارد می سازد را به مردم اطلاع دهند.

به گفته بابازاده شهدا نماد و الگوی مبارزه، ایمان و اعتقاد هستند و تا زمانی که اراده و غیرت ما از دست نرفته دشمن نمی تواند به مرزهای ما تجاوز کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان در خصوص برخی اظهارات مبنی بر جذب سرمایه های خارجی اضافه کرد: ما باید بر اساس اقتصاد مقاومتی رفتار کنیم و اگر مردم زمینه اقتصادی داشته باشند با همین نقدینگی که در دست دارند می توانند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند.