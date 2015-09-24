به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان گفت: آب شرب یزد از حدود ۴۰۰ کیلومتری تهیه میشود که تصفیه و کیفیت این آب بسیار هزینه بر است و هزینه آب شرب ۱۰ برابر هزینه آب کشاورزی است؛ بنابراین صرفه جویی در یک متر مکعب آب شرب برابر با ارزش ۱۰ برابر آبی است که در کشاورزی مصرف میشود.
وزیر نیرو درباره اینکه با توجه به ۹۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی چرا اینقدر به بحث صرفهجویی در آب شرب تاکید میشود؟ افزود: کیفیت آب شرب با کیفیت آب کشاورزی متفاوت است و از همه منابع آب نمیتوان برای آب شرب استفاده کرد و آب شرب نیازمند هزینههای قابل توجه است.
چیتچیان ادامه داد: گاهی اوقات منبع جدیدی برای آب شرب نداریم و اگر صرفهجویی نشود برخی شهرها و روستاها با جیره بندی آب مواجه خواهند شد. با روشهای بسیار ساده قادریم ۲۵ تا ۳۰ درصد آب را در هر منزل صرفهجویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم آبی برهانیم.
وی به جلوگیری از هدرروی ۱۳ درصدی آب کشور ناشی از فرسودگی شبکههای توزیع و برنامههای وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: بسیاری از شبکههای آب بیش از ۳۰ سال پیش احداث شده و عمر مفید این شبکهها به اتمام رسیده است.
وزیر نیرو گفت: اگر بخواهیم یک درصد از هدر رفت آب در شبکهها را کاهش دهیم، حدود هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید نیاز داریم که کاری پُرهزینه است. چیتچیان با اشاره به اینکه در همه کشورهای دنیا هدررفت آب وجود دارد افزود: ما در این بخش مدیریت فشار در شبکههای آب شهری را دنبال کردهایم.
وی تاکید کرد: شبها که مصرف آب به حداقل میرسد فشار شبکهها بالاتر میرود و وقتی فشار زیاد شد احتمال پِرت آب بیشتر میشود و اکنون در شبکههای آب، شیرهای تنظیم فشاری تعبیه کردهایم که فشار را در ساعات خاصی از شبانه روز تنظیم میکند.
چیت جیان افزود: در برخی مواقع نیز چارهای جز تعویض لولهها نداریم که این کار هم دائم انجام میشود که نتیجه آن کاهش ۱.۳ واحد درصد از هدر رفت آب در دو سال اخیر بوده است. وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش نفوذ دادن آب به داخل زمین، تبدیل جریان آب از کانالها به لولهها و همچنین تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری قطره ای را از راهکارهایی برای جلوگیری از تبخیر آب برشمرد.
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