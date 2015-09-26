به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راعی گفت: میانگین ارتفاع بارش در سال آبی گذشته (از مهرماه سال گذشته تا پایان شهریورماه) ۱۰ درصد نسبت به سال آبی قبل تر از آن کاهش یافته، این در حالی است که در پایان سال آبی ۹۳-۹۲ به میزان ۲۱۹ میلیمتر بارش در کشور داشته‌ایم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: بررسی وضعیت بارندگی در ۳۱ استان در سال آبی ۹۴-۹۳ نشان می‌دهد میزان بارش در ۱۴ استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته و این میزان در برخی استان‌ها مانند سمنان از رشد ۴۲ درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش ها در این مدت در کل کشور نسبت به میانگین ۴۶ ساله از کاهش ۱۸ درصدی برخوردار بوده است ادامه داد: باید بر این نکته هم تاکید کرد که با توجه به کاهش ریزش‌های جوی سال آبی، باید کماکان صرفه‌جویی و مصرف بهینه را در دستور کار خود داشته باشیم.

راعی با اشاره به وضعیت بارش استان‌ها تصریح کرد: میزان بارش‌ها در استان‌های مختلف کشور در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه میانگین ۴۶ ساله کشور در ۸ استان افزایش و در ۲۲ استان کاهش و در یک استان بدون تغییر بوده است.

مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در خصوص وضعیت افزایش بارش‌ها در استان‌های مختلف گفت: در سال آبی ۹۴-۹۳ در آذربایجان شرقی ۳۸۰ میلیمتر بارش داشته ایم که نسبت به میانگین ۴۶ ساله ۲۸ درصد رشد داشته است. استان گیلان در رتبه دوم استان هایی است که با افزایش بارندگی روبرو بوده و میزان باران در این استان طی مدت یاد شده ۱۱۹۴ میلیمتر بوده که از رشد ۱۸ درصدی نسبت به میانگین ۴۶ ساله برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: مازندران در ردیف سوم رشد قرار دارد که میزان بارش در آن از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. در استان آذربایجان غربی ۳۹۹ میلیمتر باران باریده که نسبت به میانگین ۴۶ ساله رشد ۱۳ درصدی داشته است. استان اردبیل نیز در این مدت ۳۳۸ میلیمتر باران داشته و میزان بارش آن نسبت به دراز مدت افزایش ۸ درصدی داشته است.

راعی با بیان اینکه کمترین میزان بارش‌ها در استان‌های هرمزگان و خوزستان بوده گفت: در این دو استان به ترتیب ۸۲ و ۱۹۸ میلیمتر بارش رخ داده که در هرمزگان بارش سال جاری نسبت به متوسط بلندمدت ۵۶ درصد کاهش داشته است.