قبور شهدای گمنام دانشگاه آزاد شهرکرد غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قبور پنج شهیدگمنام دانشگاه آزاد شهرکرد ظهر چهارشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان، استادان دانشگاه و دانشجویان به مناسبت اولین روز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس غبار روبی و عطر افشانی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در این مراسم گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد پنج شهید گمنام به خاک سپرده شده است.

عبدالله قاسمی پیربلوطی با بیان اینکه غبارروبی مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به سه مناسبت انجام شد، عنوان کرد: غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به مناسبت شروع سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها، گرامیداشت یاد شهدای گمنام و هفته دفاع مقدس انجام شد.

وی عنوان کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید یاد وخاطره و ایثارگری آنها را همیشه به یاد داشته باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد تصریح کرد: شهدا با ایثارگری ها و از جان گذشتگی های خود در مسیر دفاع از کشور و حفظ آرمان های انقلاب حرکت کردند که باید همیشه این رشادت ها را قدر بدانیم.

دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد یکی از بزرگ ترین دانشگاه های منطقه جنوب غربی کشور است.