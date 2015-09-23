به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در دیدار برابر عمان و بازی با ژاپن ۲۵ بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخواند. همچنین قرار است پس از پایان هفته هفتم لیگ برتر یک بازیکن دیگر نیز به این جمع ۲۵ نفره اضافه شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

علیرضا حقیقی، علیرضا بیرانوند، سوشا مکانی، رشید مظاهری، وریا غفوری، رامین رضاییان، پژمان منتظری، محمدحسین کنعانی، سید جلال حسینی، عزت الله پورغاز، احسان حاج صفی، میثم مجیدی، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، مرتضی پورعلی گنجی، امید ابراهیمی، خسرو حیدری، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، امید عالیشاه، وحید امیری، سردار آزمون و مهدی طارمی.

این بازیکنان باید روز یکشنبه (۵ مهر) ساعت ۱۲ ظهر در هتل المپیک خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی اعلام شده است که سجاد شهباززاده بهترین گلزن تیم فوتبال استقلال و یکی از بهترین بازیکنان شش هفته ابتدایی لیگ برتر به اردو دعوت نشده است.

این درحالی است که دو دروازه بان جنجالی تیم های نفت تهران و پرسپولیس که در دیدارهای اخیر تیمشان خبرساز شده بودند و رفتارهای غیرحرفه ای داشتند در فهرست کی روش قرار دارند. سوشا مکانی با روشی نامناسب و زشت به داور و مربی حریف اعتراض کرد و علیرضا بیرانوند هم از دستورات کادر فنی تیمش سرباز زد تا از سوی منصوریان کنار گذاشته شود.