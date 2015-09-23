توافق هسته ای برای آمریکا تبعات دارد/ایران قدرت برتر منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاکسون لوکال مدیا، «جان مک کین» سناتور تندروی جمهوریخواه آمریکایی توافق هسته ای با ایران را برای آمریکا و متحدانش بد دانست.

به گفته وی توافق هسته ای به جای اینکه راه ایران به سمت سلاح هسته ای را ببندد راه ایران به این سمت را هموار می کند.

جان مک کین گفت: این توافق قرار گرفتن ایران در آستانه یک کشور هسته ای را که دارای غنی سازی در مقیاس صنعتی هست را مشروع می کند.

وی ایران را برای آمریکا نه تنها یک چالش تسلیحاتی دانست بلکه گفت ایران یک چالش ژئوپولتیکی برای آمریکا است.

وی در ادامه با انتقاد از سیاست های دولت اوباما در قبال ایران گفت دولت آمریکا فاقد یک استراتژی برای مقابله با ایران در سطح خاور میانه و جهان است.

سناتور آمریکایی توافق هسته ای اخیر را موجب سرعت گرفتن ظهور ایران به عنوان یک قدرت نظامی برتر در منطقه ارزیابی کرد.

مک کین گفت دولت آمریکا همچنین در این توافق دو امتیاز بزرگ به ایران داده است: یکی اینکه این توافق به برنامه موشک های بالستیک ایران مشروعیت بخشید و آن را تسریع کرد و دوم اینکه این توافق میلیاردها دلار از دارایی های ایران را در اختیار تهران قرار می دهد امری که می تواند موجب دستیابی ایران به به توانمندی های نظامی متعارف پیشرفته از قبیل جنگنده ها ، ناوهای و سیستم های موشکی پیشرفته شود.

وی امتیازات داده شده به ایران در توافق هسته ای را دارای تبعات منفی برای آمریکا و متحدانش به ویژه رژیم اسرائیل دانست.