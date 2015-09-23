به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالح بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تکریم سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان با بیان اینکه با شکل گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی دراستان ها و کشور گام خوبی برداشته شده است، اظهار داشت: قول احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید داده شده بود.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید پایبند به قانون و مقررات است، عنوان داشت: قانون الحاق ۲ در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و طبق قانون مدنی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه قابلیت اجرا پیدا کرد و کار دنبال می شود.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زمانیکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر ماهیت داد اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۱۳۸۴ بود که مجموع تعهداتی که از دولت های قبل به دولت بعد منتقل شده بود چهارو نیم تا چهاروهشت دهم سال نیاز بود تا بتوانیم اعتبارات تعهداتی را که از قبل ایجاد شده بود را اجرا کنیم.

صالح درادامه سخناش با اشاره به اینکه ارزیابی در سال ۱۳۹۳ انجام شد، بیان کرد: در سال ۱۳۸۴، هزار و ۳۰۰ طرح داشتیم که به قیمت سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد برای آن نیاز داشتیم که در سال ۱۳۸۴ این تعداد طرح به دو هزار و ۵۰۰ طرح با بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد افزایش یافت.

وی دراین مورد اظهار داشت: اگر می خواستیم بر اساس تخصیصی که صورت گرفت این طرح ها را اجرا کنیم ۱۸ و نیم سال طول می کشید تا این طرح ها اجرا شود.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان داشت: به همین لحاظ بررسی انجام شد نشان داد که بخش عظیمی از این طرح ها و پروژه ها طرح هایی است که در سفرها انجام شده است.

صالح ادامه داد: رئیس جمهور دولت تدبیروامید دستور دادند که در سفرهای استانی شروع طرح جدید نداشته باشیم و سال اتمام طرح ها سال ۱۳۹۵ باشد و هیچ قولی برای فراتر از سال ۹۵ داده نشود.

وی با تاکید بر اینکه قولی که برای طرح ها داده می شود باید درهمین دوره قابلیت احصاء داشته باشد، افزود: طرحی که مطرح می شود باید حتما پایبند باشیم و با شروع دولت با مجموع تعهداتی روبرو بودیم که نزدیک به ۲۰ سال کار می برد و از همین رو بحث پروژه جدید مطرح نشد.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: درسال ۱۳۹۳ با وجود کاهش درآمد ها توانستیم ۲۴۶ طرح را هدف گذاری و تمام کنیم.

صالح عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ علاوه بر اینکه طرح هایی را که پیشرفت فیزیکی بالا دارند طرح هایی را که با پیشرفت بالای ۲۰ درصد را نیز لحاظ کردیم و اعتبارات توازنی را نیز دو نیم برابرافزایش دادیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور تشکیل شده است، افزود: سازمانی که تشکیل شده دارای ویژگی کوچک بودن و چابک بودن است.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبلی گفت: ۳۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۸۶ در کشور فعال بود که سه هزار و ۴۰۰ پست سازمانی نیز وجود داشت.

صالح بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در حال حاضر تشکیل شده در ۳۱ استان کشور و با دو هزار و ۲۷۰ پست سازمانی تشکیل شده است، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی ۷۰ درصد پست های قبلی را دارد و ۳۰ درصد حجم آن را کاهش دادیم.

وی با بیان اینکه حداکثر توان را برای انجام کارها به کار خواهیم گرفت، عنوان داشت: دبیرخانه انجمن خبرگان توسعه ای ایجاد می شود و مباحثی که در شورای برنامه ریزی مطرح می شود و مسائل و مشکلات بیان شده در شورای برنامه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده می شود.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با بیان اینکه بحث نظارت سال ها بود که مغفول مانده بود، بیان داشت: نظارت بر طرح های عمرانی را نیز به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شده است و مبنای کار گزارشای بوده که از استان ها می رسد.

صالح با اشاره به اینکه وزارت خانه برخی اختیارات خود را به واحد های استانی داده است، عنوان داشت: ماموریت مرکز آموزشی دولتی را تغییر دادیم و مطالعات توسعه ای آینده نگر را دنبال کنیم و نگاه به جلو داشته باشیم و این مرکز را تجهیز کنیم و مطالعات رو به جلو داشته باشیم.

وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به عنوان بازوی استاندار معرفی کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارهایی را دنبال می کند که به آن ماموریت داده شده است.

معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهاد کارشناسی است.