به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و سپاهان اظهار داشت: بازی با سپاهان برای ما یک بازی دشوار است و طبیعی است که رویارویی با تیم دوم جدول برای ما کار سختی باشد اما از اینکه با حسین فرکی روبرو می‌شوم خوشحالم و فرکی استاد من است که از وی چیزهای زیادی یاد گرفته‌ام.

وی افزود: هدف ما در بازی با سپاهان کسب ۳ امتیاز و نزدیک شدن به رتبه‌های بالا‌تر جدول است البته پس از بازی با تراکتورسازی در جام حذفی فرصت کمی داشتیم اما با این حال تلاش کردیم در همین زمان کم روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کنیم.

سرمربی تیم صبا گفت: صبا در حال حاضر شرایط بهتری دارد و اردوی اردبیل شرایط ما را بهتر کرده است زیرا پیش از اردوی اردبیل از حدود دقیقه ۷۰ به بعد مشکل داشتیم اما حالا در ۹۰ دقیقه توانایی دوندگی و جنگندگی داریم.

دایی بیان داشت: شرایط فعلی صبا هنوز به شرایط ایده آلی که مد نظر من است فاصله دارد و نقاط ضعفی وجود دارد که باید رفع شود و جذب بازیکن در نیم فصل نیز می‌تواند به ما کمک کند.

وی عنوان کرد: برای جذب بازیکن با مالک باشگاه صحبت کرده‌ام و قرار است نفراتی جذب شوند و به گزینه بازیکن خارجی نیز فکر می‌کنیم اما نه با قیمتی که آنها می‌گویند بلکه با هزینه‌ای معقولانه که مد نظر ماست.

سرمربی صبای قم درباره حذف این تیم از جام حذفی تصریح کرد: در بازی با تراکتورسازی از ناحیه داوری ضربه خوردیم زیرا پنالتی ما را نگرفتند و در مقابل پنالتی حریف در شرایطی که بازیکن تراکتورسازی با بازیکن ما برخوردی نداشت پنالتی اعلام شد.

دایی گفت: امیدوارم در بازی فردا برابر سپاهان حق به حقدار برسد و اشتباهات داوری در نتیجه تاثیر گذار نباشد.

سرمربی صبا درباره غایبان صبا در بازی فردا گفت: در بازی فردا محمد قاضی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداریم اما وضعیت رضا حقیقی نامشخص است اما در صبا بازیکنانی به میدان می‌روند که آماده باشند.