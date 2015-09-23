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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۴۴

پاپ فرانسیس با باراک اوباما دیدار کرد

پاپ فرانسیس با باراک اوباما دیدار کرد

رهبر کاتولیک های جهان امروز در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان امروز در کاخ سفید با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد.

در این دیدار اوباما بطور رسمی از پاک استقبال کرد.

پاپ در این دیدار از برنامه های تنظیمی باراک اوباما برای مقابله با تغییرات آب و هوای جهان تقدیر کرده و حمایت کرد.

وی گفت: آقای رئیس جمهور اوباما، برایم دلگرم کننده است که شما طرحی را برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد داده اید. من نیز با پذیرفتن فوریت موضوع گفته ام تغییرات آب و هوایی را مشکلی می دانم که دیگر نمی توان آن را به نسل های آینده سپرد. نظر به اینکه بحث مراقبت از «خانه مشترک» ما در میان است، ما در برهه ای حیاتی از تاریخ قرار داریم.

وی همچنین از آمریکا به عنوان کشور مهاجران تقدیر کرده و گفت: آقای رئیس جمهور اوباما، صمیمانه از استقبال شما به نمایندگی از همه مردم آمریکا، قدردانی می کنم. به عنوان فرزند یک خانواده مهاجر، خوشحالم مهمان کشوری هستم که عمدتاً همین خانواده های مهاجر آن را ساختند.

رهبر کاتولیک های جهان همچنین از سیاستمداران آمریکایی خواست تا با مردم صادق باشند.

شایان ذکر است دو موضوع سیاست های مهاجرتی و تغییرات آب و هوایی دولت آمریکا از موضوعات سیاسی داغ در عرصه سیاست داخلی این کشور هستند.

کد مطلب 2923217
پیمان یزدانی

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