به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد بعد از ظهر روز چهارشنبه به علت بروز عارضه قلبی راهی بیمارستان شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان بستری شد.

مسئول روابط عمومی دفتر نماینده دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت عمومی حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت: نماینده دشتستان در مجلس هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارد و حال عمومی وی مطلوب است.

ایمان خوش‌قدم افزود: از اولین لحظات حضور نماینده دشتستان در بیمارستان شاهد حضور انبوه مردم و مسئولان شهرستان دشتستان در بیمارستان بودیم که حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد نیز تقدیر خود را از حضور مردم در بیمارستان بیان کردند.

وی ابراز امیدواری کرد که حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد با بهبود وضعیت به زودی از بیمارستان ترخیص شود.