کاشی نیلو بازی برده را با باخت عوض کرد/ تداوم قعرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال کاشی نیلوی اصفهان و شرکت ملی حفاری از ساعت ۱۷ امروز در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد.

تیم کاشی نیلو که در هفته‌های گذشته نتوانسته بود عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشته بود، امروز در تلاش برای کسب نتیجه در این بازی خانگی خود بود.

بازیکنان تیم اصفهانی امروز تلاش بسیاری برای گلزنی داشتند و به دنبال آن بودند که با استفاده از امتیاز میزبانی، سه امتیاز بازی را ازآن خود کنند.

تیم کاشی نیلو در نیمه نخست مسابقه از حریف خود پیش افتاد و حتی توانست در پایان نیمه نخست با نتیجه دو بر صفر بازی را به سود خود به پایان برساند.

با این حال، تیم حریف در نیمه دوم مسابقه توانست گل‌های خورده را جبران کند و بازی را به تساوی بکشاند.

تساوی دو تیم برای دقایق بسیاری ادامه داشت تا در نهایت پایان بازی، تیم حفاری بتواند با گل بازیکن خود، از میزبان خود پیش افتد.

تیم اصفهانی اگرچه در دقایق پایانی تلاش کرد تا گل تساوی مسابقه را وارد دروازه کند، در نهایت یک گل دیگر ازحریف دریافت کرد تا بازی برده را با باخت عوض کند.

برای کاشی نیلو در این مسابقه پیمان امینی‌ نژاد و ابراهیم حسینی گلزنی کردند؛ گلهای تیم حفاری خوزستان در این بازی نیزتوسط فرید نمازی، احمد ملاعلی، میثم برم شوری و شهاب طالبی به ثمر رسید.

کاشی نیلو با شکست در این مسابقه و تنها کسب ۴ امتیاز در مسابقه، همچنان قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است.