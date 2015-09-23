آمریکا به دنبال هیمنه مجدد بر عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، علی البدیری نماینده مجلس عراق اعلام کرد: آمریکا به دنبال هیمنه مجدد بر عراق با بهره گیری از داعش است.

وی افزود: آمریکا می کوشد که نفوذ خودد را در اراضی عراق با بهره برداری از داعش گسترش دهد.

علی البدیری سخنان برخی از رهبران سنی درباره ضرورت ورود نیروهای زمینی را سرآغاز اجرای طرح جوزف بایدن برای تجزیه عراق بر اساس نژاد و طایفه است.

وی بیان کرد: سفر صهیب الراوی استاندار الانبار به واشنگتن نشانه تمایل برخی از رهبران سنی برای ورود نیروهای زمینی خارجی به عراق با هدف حمایت از منافع آن در منطقه است.

شایان ذکر است که برخی از کارشناسان عراقی درباره توطئه هایی که از سوی برخی مسئولان محلی در الانبار می شود هشدار داده اند.