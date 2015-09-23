تاسیسات دریایی ۶ گل خورده را جبران کرد/ پیروزی گیتی پسند برابر مس

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات دریایی با هدایت وحید شمسایی امروز چهارشنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۶ بر یک از سد آذرخش بندرعباس گذشت و با ۲۶ امتیاز، صدرنشینی خود در جدول رده بندی را ثبات بخشید.

گیتی پسند هم در یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته یازدهم با نتیجه ۶ بر یک مقابل فرش آرا به برتری رسید.

نتیجه کامل دیدارهای هفته یازدهم به این شرح است:

* کاشی نیلو ۲- شرکت حفاری ۴

* دبیری تبریز ۳ - مقاومت البرز ۲

* شهید منصوری ۴ - مس سونگون ۳

* میثاق تهران ۴ - شهروند ساری یک

* تاسیسات دریایی ۶ - آذرخش بندرعباس یک

*یاسین پیشرو قم ۴ - فردوسی مشهد ۲

* فرش‌آرا یک - گیتی‌پسند‌ ۶

جدول رده بندی:

۱- تاسیسات دریایی ۲۶ امتیاز

۲- گیتی پسند ۲۳ امتیاز

۳- مس سونگون ۱۹ امتیاز

۴- شرکت حفاری ۱۷ امتیاز

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۱۲- آذرخش بندرعباس ۱۱ امتیاز

۱۳- فرش آرا ۹ امتیاز

۱۴- کاشی نیلو ۴ امتیاز