  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۴۳

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال،

تاسیسات دریایی ۶ گل خورده را جبران کرد/ پیروزی گیتی پسند برابر مس

تاسیسات دریایی ۶ گل خورده را جبران کرد/ پیروزی گیتی پسند برابر مس

صدرنشین رقابتهای لیگ برتر فوتسال که هفته گذشته شکست سنگینی را مقابل گیتی‌پسند متحمل شده بود امروز از سد آذرخش بندرعباس گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات دریایی با هدایت وحید شمسایی امروز چهارشنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۶ بر یک از سد آذرخش بندرعباس گذشت و با ۲۶ امتیاز، صدرنشینی خود در جدول رده بندی را ثبات بخشید.

گیتی پسند هم در یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته یازدهم با نتیجه ۶ بر یک مقابل فرش آرا به برتری رسید.

نتیجه کامل دیدارهای هفته یازدهم به این شرح است:
* کاشی نیلو ۲- شرکت حفاری ۴
* دبیری تبریز ۳ - مقاومت البرز ۲
* شهید منصوری ۴ - مس سونگون ۳
* میثاق تهران ۴ - شهروند ساری یک
* تاسیسات دریایی ۶ - آذرخش بندرعباس یک
*یاسین پیشرو قم ۴ - فردوسی مشهد ۲
* فرش‌آرا یک - گیتی‌پسند‌ ۶

جدول رده بندی:
۱- تاسیسات دریایی ۲۶ امتیاز
۲- گیتی پسند ۲۳ امتیاز
۳- مس سونگون ۱۹ امتیاز
۴- شرکت حفاری ۱۷ امتیاز
----------------------------
۱۲- آذرخش بندرعباس ۱۱ امتیاز
۱۳- فرش آرا ۹ امتیاز
۱۴- کاشی نیلو ۴ امتیاز

کد مطلب 2923224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها