تاسیسات دریایی ۶ گل خورده را جبران کرد/ پیروزی گیتی پسند برابر مس

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات دریایی با هدایت وحید شمسایی امروز چهارشنبه در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۶ بر یک از سد آذرخش بندرعباس گذشت و با ۲۶ امتیاز، صدرنشینی خود در جدول رده بندی را ثبات بخشید.
گیتی پسند هم در یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته یازدهم با نتیجه ۶ بر یک مقابل فرش آرا به برتری رسید.
نتیجه کامل دیدارهای هفته یازدهم به این شرح است:
* کاشی نیلو ۲- شرکت حفاری ۴
* دبیری تبریز ۳ - مقاومت البرز ۲
* شهید منصوری ۴ - مس سونگون ۳
* میثاق تهران ۴ - شهروند ساری یک
* تاسیسات دریایی ۶ - آذرخش بندرعباس یک
*یاسین پیشرو قم ۴ - فردوسی مشهد ۲
* فرشآرا یک - گیتیپسند ۶
جدول رده بندی:
۱- تاسیسات دریایی ۲۶ امتیاز
۲- گیتی پسند ۲۳ امتیاز
۳- مس سونگون ۱۹ امتیاز
۴- شرکت حفاری ۱۷ امتیاز
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۱۲- آذرخش بندرعباس ۱۱ امتیاز
۱۳- فرش آرا ۹ امتیاز
۱۴- کاشی نیلو ۴ امتیاز
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