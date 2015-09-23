مراسم دعای عرفه با حضور هزاران نفر در حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هزاران نفر از زائران و مجاوران حرم رضوی ظهر امروز با حضور در صحن و رواق‌های حرم مطهر رضوی دست به دعا برداشتند تا از برکت گشوده شدن درهای رحمت الهی بر روی تمامی بندگان در این روز بهره گیرند.

در این مراسم معنوی که مقارن ساعت ۱۴.۳۰ دقیقه ظهر امروز در حرم مطهر رضوی و با قرائت دعای عرفه توسط حجت‌الاسلام اسلامی فر آغاز و تا ساعت ۱۷ ادامه داشت هزاران دوستدار اهل‌بیت(ع) در جوار امام مهربانی‌ها و با چشمانی گریان زنگار از دل‌های خود زدودند.

توزیع ۵۰۰ هزار جلد کتاب دعای عرفه

معاون اماکن متبرکه‌ آستان قدس رضوی بابیان اینکه به دلیل پذیرایی از سیل عظیم مشتاقان حضور در صحن رضوی بیش از ۲۵۰ هزار متر از صحن‌ها و ۷۰ هزار متر از رواق‌های حرم مطهر رضوی مفروش شد.

سید خلیل منبتی اظهار کر: به‌منظور هر چه‌بهتر برگزاری این مراسم پرفیض بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمه و خدمت‌یاران حرم مطهر توفیق خدمت گذاری به زائران علی بن موسی‌الرضا(ع) را داشتند.

وی افزود: در همین راستا ضمن پخش صوت و تصویر مراسم عرفه از تمامی اماکن متبرکه نسبت به توزیع بیش از ۵۰۰ هزار جلد کتاب دعای عرفه در ۲۲ پایگاه اقدام شد.

وی بابیان اینکه استقبال زائران رضوی امسال و در این مراسم بیش از گذشته بود بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود یک‌میلیون زائر و مجاوران حرم رضوی در این مراسم معنوی شرکت داشتند.

بقاع متبرکه خراسان رضوی میزبان مراسم عرفه

هم‌زمان با حضور میلیونی سیل مشتاقان در حرم رضوی برای شرکت در مراسم پرفیض عرفه بسیاری از حسینیه‌ها و همچنین بقاع متبرکه استان خراسان رضوی نیز امروز میعادگاه عاشقانی بود که دل درگرو حق داشتند.

در مراسم دعای عرفه امروز همچنین بسیاری از بقاع متبرکه استان ازجمله بقاع شهرستان نیشابور، بجستان، مزار سید جلال موسوی تایباد، شهرستان تربت‌حیدریه، جغتای، شهرستان کلات، مشهد، جوین، سه امامزاده در کاشمر، امامزادگان یاسر و ناصر طرقبه شاندیز، امامزاده میر قوام الدین شهرستان رشت خوار، درگز، داورزن، امامزاده عبدالله چناران، بقعه خلیل‌آباد، امامزاده سلطان ابراهیم قوچان و چهار بقعه شهرستان گناباد میزبان دوستداران اهل‌بیت بودند.

همچنین در مراسمی مشابه عصر روز اول مهرماه جاری برابر با نهم ذی‌حجه با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت روحانیون مستقر و هجرت روستاها و مناطق تحت پوشش در بسیاری از روستاها و مساجد شهرستان دعای عرفه قرائت شد.