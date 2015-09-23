مراسم دعای عرفه در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دین‌دار استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه حضوری گسترده در مراسمات دعای عرفه در نقاط مختلف استان بوشهر داشتند.

در شهر بوشهر مراسم دعای عرفه با حضور مسئولان ارشد استان در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد.

در این مراسم آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مصطفی سالاری استاندار بوشهر، سردار جمیری فرمانده سپاه استان بوشهر، معاونین استاندار، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و مردم دین‌دار بوشهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی‌پناه محمودی‌نیا معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: مراسم دعای عرفه از ساعت ۱۵ امروز در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد.

وی به حضور گسترده مردم در این برنامه اشاره کرد و ادامه داد: مراسم دعای عرفه همزمان با سایر نقاط کشور در ۱۰۰ نقطه استان بوشهر برگزار شد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر دعای محوری عرفه در شهرستان‌های دشتی، دیلم، کنگان دیر، گناوه، عسلویه، دشتستان و تنگستان در مصلاهای جمعه مراکز شهرستان‌ها برگزار شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر مراسم فوق در شهرستان بوشهر در گلزار شهدا و امامزاده عبدالمهیمن مراسم به صورت محوری برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمودی‌نیا ادامه داد: مراسم محوری دعای عرفه در شهرستان جم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز به اهمیت بسیار بالای دعای عرفه اشاره کرد و اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در برنامه‌های دینی و مذهبی حضوری گسترده و پرشور دارند.

حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری با بیان اینکه این دعا در پذیرش استغفار گناهان نقشی بسیار مهم دارد، بیان کرد: دعای عرفه درس‌های مهمی دارد که می‌توان به خداشناسی، خداشناسی و دشمن‌شناسی اشاره کرد.