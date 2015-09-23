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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷

گزارش تمرین چهارشنبه سرخپوشان؛

نظارت برانکو و پا به توپ شدن باقری/ نوروزی و حاتمی تمرین نکردند

نظارت برانکو و پا به توپ شدن باقری/ نوروزی و حاتمی تمرین نکردند

تمرین عصر چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که کاپیتان این تیم به علت مصدومیت تمرین نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ همچون روزهای گذشته با لبخند وارد زمین شد و پس از خوش و بش با اعضای تیم، دقایقی با بازیکنان به صحبت پرداخت و در خصوص تمرینات و برنامه‌های پیش رو و همچنین سفر به تبریز نکاتی را یادآور شد و تمرین امروز را تشریح کرد.

* مارکو بازیکنان را به دو گروه موازی تقسیم کرد و تمرینات نرمشی و کششی شروع شد.

* کریم باقری، مصطفی قنبرپور و آندره پانادیچ در کنار برانکو تمرینات را نظاره می‌کردند.

* آندره، قنبرپور و باقری امروز پا به توپ شدند و در بخشی از تمرینات شرکت کردند.

* های نوروزی و بابک حاتمی بدلیل مصدومیت و هماهنگی با کادر فنی در تمرین امروز حضور نداشتند و با لباس شخصی در درفشی‌فر حضور یافتند.

* وحید حیدریه به صورت مجزا و انفرادی تمرینات اختصاصی انجام داد.

* دوهای سرعتی، بدنسازی، گلزنی و مرور تاکتیک‌های تیمی بخش‌های بعدی تمرین چهارشنبه سرخپوشان بود.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا در یک نوبت و از ساعت 11 صبح آخرین تمرین خود پیش از سفر به تبریز را در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار می‌کند. کاروان پرسپولیس فردا پنجشنبه ساعت 16:30 تهران را به مقصد تبریز ترک خواهد کرد تا روز جمعه در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف تراکتورسازی برود.

کد مطلب 2923229

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