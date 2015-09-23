نظارت برانکو و پا به توپ شدن باقری/ نوروزی و حاتمی تمرین نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ همچون روزهای گذشته با لبخند وارد زمین شد و پس از خوش و بش با اعضای تیم، دقایقی با بازیکنان به صحبت پرداخت و در خصوص تمرینات و برنامه‌های پیش رو و همچنین سفر به تبریز نکاتی را یادآور شد و تمرین امروز را تشریح کرد.

* مارکو بازیکنان را به دو گروه موازی تقسیم کرد و تمرینات نرمشی و کششی شروع شد.

* کریم باقری، مصطفی قنبرپور و آندره پانادیچ در کنار برانکو تمرینات را نظاره می‌کردند.

* آندره، قنبرپور و باقری امروز پا به توپ شدند و در بخشی از تمرینات شرکت کردند.

* های نوروزی و بابک حاتمی بدلیل مصدومیت و هماهنگی با کادر فنی در تمرین امروز حضور نداشتند و با لباس شخصی در درفشی‌فر حضور یافتند.

* وحید حیدریه به صورت مجزا و انفرادی تمرینات اختصاصی انجام داد.

* دوهای سرعتی، بدنسازی، گلزنی و مرور تاکتیک‌های تیمی بخش‌های بعدی تمرین چهارشنبه سرخپوشان بود.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا در یک نوبت و از ساعت 11 صبح آخرین تمرین خود پیش از سفر به تبریز را در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار می‌کند. کاروان پرسپولیس فردا پنجشنبه ساعت 16:30 تهران را به مقصد تبریز ترک خواهد کرد تا روز جمعه در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف تراکتورسازی برود.