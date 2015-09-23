به گزارش خبرنگار مهر حجت اسلام علی محمدی روز چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ دبیرستان موقوفه عبدالله رضوی اظهار داشت: در دیدار چند روز پیش تعدادی از جانبازان خواسته خود را از مقام معظم رهبری صدور حکم جهاد اعلام کردند که ایشان فرمودند مدت‌ها قبل حکم جهاد را داده‌ام نه به‌صورت نظامی بلکه جهاد از طریق علم و دانش به همراه دین و دیانت و تقوا برای خدمت به مردم شریف ایران اسلامی که می‌بایست از این سخن رهبری درس بگیریم.

وی بابیان اینکه آمریکا و دشمنان ما با علم‌اندوزی تلاش برای سلطه بر ما رادارند افزود: بایستی در تولید علم تلاش کنیم و جنبش علمی که در نظر مقام معظم رهبری است را در جامعه نهادینه کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و مور خیریه کشور ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در مجتمع موقوفه عبدالله رضوی و موفقیت‌های کسب‌شده توسط دانش آموزان یتیم این واحد آموزشگاهی از مسئولان این واحد خواست مبحث اشتغال‌زایی و کسب مهارت برای ورود به بازار کار را که راه‌اندازی کرده‌اند به‌عنوان تجربه‌ای ارزنده در اختیار دیگر واحدهای آموزشی قرار دهند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای نیات واقفین بیش‌ازپیش شاهد رشد و توسعه این مراکز آموزشی و تربیتی با حمایت واقفیم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ميان موقوفه‌های ثبت‌شده در اداره اوقاف شهرستان طرقبه شاندیز، موقوفه مرحوم عبدالله رضوي را می‌توان بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین آنان دانست.

اين وقف در سال ۱۳۴۳ توسط مرحوم عبدالله رضوي صورت گرفته و مشتمل بر تمامي مزرعه سور، دو رشته قنات داير، یک‌رشته قنات باير و یک‌سوم از فاضلاب رودخانه شانديز است و در بخشي از این مزرعه ساختماني را نيز به نام دارالايتام احداث کرده که بنا به وقف نامه از محل عوايد وقف اداره می‌شود.