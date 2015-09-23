مسابقه دومیدانی سربازان وظیفه در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقه دومیدانی که روز چهارشنبه با حضور سربازان نیروهای مسلح در نیشابور برگزار شد تعداد ۱۴۰نفر از سربازان یگان‌های نظامی در راستای گرامیداشت یاد و خاطر رزمندگان دفاع مقدس فاصله مسجد ارگ تا میدان امام خمینی «ره» را دویدند.

در این رقابت‌ها که با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد در پایان سید جعفر حسینی از تیپ ۲۱ امام رضا «ع»، علی دهنه از نیروی مقاومت بسیج و مهدی صباغ از نیروی انتظامی نیشابور به‌ عنوان نفرات اول تا سوم این مسابقه معرفی شدند.

در پایان این مراسم سردار محسن قاجاریان فرماندهی تیپ ۲۱ امام رضا «ع» و فرماندهان نیروهای مسلح نیشابور از برگزیدگان با اهدای جوایز تقدیر کردند.