شهادت ۹ عضو یک خانواده یمنی در یورش سعودیها به «تعز» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، جنگنده های رژیم آل سعود همچنان به حملات وحشیانه خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات امروز چهارشنبه مناطق مسکونی واقع در منطقه ای در استان تعز هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که در جریان این حملات ۹ عضو یک خانواده یمنی به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن پایگاه نظامی «قمر» وابسته به سعودیها در جیزان را هدف حملات خود قرار دادند.

در جریان این حمله چند خودرو نظامی آل سعود هدف اصابت خمپاره های شلیک شده توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفته و منهدم شدند.

این تحولات در حالی است که درگیری ها میان ارتش و نیروهای مردمی یمن با تروریست های القاعده در بخش هایی از استان تعز همچنان ادامه دارد.