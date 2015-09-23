به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با جمعی از زنان فعال در عرصه های مختلف افزود: توجه به ظرفیت های نهفته در جامعه زنان و بسترسازی برای شکوفایی آنها موجب کاهش بسیاری از مشکلات جامعه خواهد شد.

وی بر افزایش سلامتی و نشاط جامعه زنان تاکید کرد و اظهار داشت: افزایش نشاط اجتماعی موجب ارتقا و بهبود وضعیت جامعه زنان در کشور خواهد شد.

مشاور امور خانواده و زنان وزیر کشور برخی از مشکلات زنان را زاییده برخی سوء مدیریت ها و برنامه ریزی های نامطلوب درگذشته عنوان کرد و گفت: خط کشی میان زن و مرد به نفع جامعه نیست.

فرهمند پور اظهار داشت: باید هنگام برنامه ریزی به نیازهای زنان نیز توجه ویژه داشت و نیازهای این قشر فراموش نشود.

وی عنوان کرد: توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات در حوزه های مختلف بهداشتی، اشتغال و تحصیل می تواند فرصت رشد بیشتری به جمعیت زنان بدهد.